В средней школе №1 г.Буда-Кошелево прошел районный праздник «Салют, Пионерия!», посвященный Дню пионерской дружбы.

Ветераны пионерского движения, педагоги, вожатые и, конечно, сами октябрята и пионеры, а также те, кто делает следующий шаг в ряды БРСМ, стали участниками большого праздника. Среди почетных гостей были начальник отдела образования райисполкома Надежда Романова, первый секретарь РК ОО «БРСМ» Марина Габис, специалист отдела образования Юлия Дыленок, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Уваровичского ЦДТ Татьяна Кондратьева, а также ветеран пионерского движения, член президиума районного совета ветеранов Мария Масейкова.

Сегодня Буда-Кошелевский районный Совет ОО «БРПО» объединяет 22 пионерские дружины и более двух тысяч членов. Это активные, творческие, инициативные ребята, которые участвуют в конкурсах, акциях, проектах, побеждают и помогают. В нынешнем году районный Совет стал победителем областного этапа республиканского конкурса «Лучший территориальный Совет» в номинации «Лучший районный Совет ОО «БРПО». Общая победа, как отметила председатель районного Совета ОО «БРПО» Светлана Титоренко, – результат совместного труда педагогов, вожатых, родителей и, конечно же, пионеров.

Самым волнительным моментом стала церемония принятия в пионеры. Ребята дали торжественное обещание любить свою Родину, быть добрыми, честными и справедливыми, всегда следовать уставу и традициям Белорусской республиканской пионерской организации. Право повязать галстуки предоставили ветеранам пионерского движения, почетным гостям, старшим вожатым и активистам районного Совета ОО «БРПО». Вместе с пионерами в большую дружную семью вступили и октябрята – самые юные, самые любознательные, для которых пионеры всегда остаются примером.

А вот ребята, которым уже исполнилось 14, вступили в ряды БРСМ. Все они прошли путь от октябрят до пионеров и всегда были примером для младших товарищей.

В течение года пионеры района участвовали в десятках конкурсов. Особое место занял районный этап областного смотра-конкурса «Новые горизонты: мастерство вожатого». Так, дипломом III степени в номинации «Лучшая агитбригада» отмечен актив пионерской дружины имени С.А. Пономарева из Николаевской школы, дипломом II степени – дружина имени И.И. Романенко из Пенчинской, а победителями стала дружина имени А.Л. Исаченко из Уваровичской школы.

В торжественной обстановке вручили дипломы и педагогам-организаторам за участие в районных этапах республиканского конкурса на разработку игровых материалов «Пионерская прокачка», национального поискового проекта «Беларусь помнит. Помним каждого», а также областного творческого проекта «PROАКТИВ: ИКСХZ, РЕСТАРТ». Кроме того, педагоги были удостоены благодарностей за добросовестный труд, творческий подход и развитие пионерского движения.

Гости праздника увидели лучшие фрагменты выступлений агитбригад, а после этого ребят ждал творческий марафон «Пионерский ИГРОМИКС». Им предстояло пройти десять игровых станций на ловкость, смекалку, фантазию и командный дух. Завершающей стала «Сюрпризная станция», где каждого участника ждали памятные сувениры.

Елизавета Малая

Фото автора