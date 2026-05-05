C 7 мая в преддверии Дня Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь в широкий кинотеатральный прокат выходит новый фильм Национальной киностудии «Беларусьфильм» – «Государственный гимн Республики Беларусь».

Гимн Республики Беларусь – это не просто музыка и слова, это символ национальной идентичности, отражение истории и устремлений белорусского народа. Фильм «Государственный гимн Республики Беларусь» расскажет историю нашего гимна, от событий, связанных с его возникновением до современной версии, объединяющей в себе музыкальное наследие прошлого и новейшую историю. Фильм раскроет сложный и интересный путь создания современного гимна, покажет свидетельства непосредственных участников этого процесса, композиторов и поэтов, расскажет о причинах переработки текста и музыкального сопровождения.

На Гомельщине «главная» областная премьера состоится в кинотеатре имени М.И. Калинина» (г. Гомель, ул. Коммунаров, 4), где показ будет предварять специальная предсеансовая программа.

В фойе кинотеатра будут организованы фотозоны и тематические выставки при участии учреждения «Гомельская областная универсальная библиотека имени В.И. Ленина». Мероприятие пройдёт совместно с Гомельским государственным колледжем искусств имени Н.Ф. Соколовского, учащиеся которого представят музыкальные номера на белорусскую тематику. Начало мероприятия в 14.00.

Фильм «Государственный гимн Республики Беларусь» запланирован к широкому показу во всех кинотеатрах, районных центрах культуры, а также в агрогородках области.