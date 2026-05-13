14 мая верующие чтят память пророка Иеремии, а в народной традиции этот день известен как Еремей Запашник, когда традиционно начинались посевные работы.

Что нельзя делать

Считалось, что любой, кто бездельничает в день Еремея Запашника, рискует столкнуться с голодом.

Ранний подъем сулил удачу, а проспавшие могли лишиться ее. Перекладывание обязанностей на других обещало потерю достатка.

Чтобы не лишиться накоплений, не стоит покупать и готовить рыбу. По этой же причине не рекомендуется одалживать кому-либо крупу и муку: вместе с ними из дома уйдет благополучие.

Не повезет в этот день тем, кто захочет порыбачить или отправится на охоту.

Если верите в приметы, никому не жалуйтесь на судьбу. Такие жалобы могут лишь усилить неприятности.

Не стоит пить чай в одиночестве. Проведение чайной церемонии в одиночку сулило тоску и печаль на весь год.

Оставлять грязную посуду на столе после ужина. Это считалось предвестником болезни кого-то из близких.

Муж не должен вытирать лицо после умывания полотенцем жены. Это могло привести к ссорам и конфликтам в семье.

В старину запрещалось ложиться спать до полуночи. По поверьям, это могло вызвать ночные кошмары.

Не следует проводить весь день в четырех стенах — считалось, что это может привести к преждевременному старению.

Не разрешается сыпать птицам зерно и крошки из окна. Чтобы не лишиться богатства, кормить птиц нужно было, выйдя на улицу.

Что можно делать

Пророка Иеремию наши пращуры почитали как помощника в работе на земле, поэтому день мало у кого обходился без молитвы.

Начинали работу в поле и огороде. День Еремея Запашника знаменовал начало напряженного сельскохозяйственного сезона.

Наводили порядок в жилище, стирали белье, готовили еду. Чтобы семья не страдала от безденежья, необходимо вытереть пыль с зеркал.

Проводили обряд на привлечение богатства: ночью, пока никто не видит, нужно «посадить» монетку под яблоней. С первыми плодами, согласно поверьям, деньги в дом потекут рекой.

В этот день можно мыться и купать детей, но стричься лучше не надо. Наши предки говорили, что с волосами можно жизнь свою укоротить.

Приметы о погоде

Ясное утро и влажная трава 14 мая — предвестники жаркой погоды.

Если лужайка сухая, в ближайшие дни пройдут дожди.

Сильный ветер гонит облака по небу, но осадков нет, завтра заметно похолодает.

Ливень к обеду указывает на то, что июль будет дождливым, урожай может погибнуть.

Знойный день на Еремея Запашника указывает на прохладный июнь.

Крупные муравьи, замеченные 14 мая, считались добрым знаком. Зерна в этом году будет много.

Если птицы низко летают, впереди ненастье.

Вой собак может предупреждать о ночных заморозках, множество бабочек — о потеплении.