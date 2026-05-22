Молодежная спортивно-патриотическая игра «Импульс», инициированная районным РОО «Патриоты Беларуси», собрала сегодня самых активных, сильных и ловких ребят Будакошелевщины. Мероприятие прошло при поддержке районного исполнительного комитета и районного Совета депутатов.

В игре приняли участие команда «Голос молодых» Молодежного совета при районном Совете депутатов, а также команды аграрно-технического колледжа «Наследники Победы», «Патриоты», «Зубры» и «Витязь».

С приветственным словом к участникам обратилась заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова:

– Название игры выбрано не случайно. Импульс – это стремительное движение, толчок, который запускает большие перемены. И сегодня каждый из вас – тот самый импульс. Вы – энергия, сила и будущее нашего района. Эта игра объединила два главных качества настоящего гражданина: крепкое здоровье и волю к победе. Вы будете проходить полосу препятствий, показывать ловкость и выдержку, но главное – работать в команде. Ребята, я хочу, чтобы вы сегодня испытали драйв, азарт и веру в себя. Сегодня проигравших не будет, ведь решив принять участие, каждый из вас уже одержал победу. Будьте честны в борьбе, уважайте соперника и помните: такие игры как «Импульс» делают нашу молодежь сильнее, а значит сильнее и весь наш район.

Программа включала десять станций. Ребята соревновались в сборке и разборке автомата, стрельбе из пневматической винтовки на этапе, осваивали навыки радиста, искали «минное поле», оказывали первую помощь. Также участников ждали испытания «Необычный волейбол», «Песенный привал», викторина «Наследники Победы» и станция «Патриотизм и историческая память».

Наиболее запоминающимся моментом стала полоса препятствий, организованная районным отделом по ЧС. Молодые люди проходили дистанцию в специальной экипировке и управляли пожарным рукавом, что потребовало от них не только ловкости, быстрой реакции, но и физической силы.

Каждый этап оценивали судьи по десятибалльной шкале. Победителей определили по наибольшей сумме баллов. Так, 3-е место заняла команда «Зубры», 2-е – у «Патриотов», на почетном 1-м месте – «Наследники Победы». Все участники игры награждены дипломами и сладкими призами.

Елизавета Малая

Фото автора