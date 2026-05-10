На торжественном ритуале чествования государственных символов Республики Беларусь присутствовали: руководство района, трудовые коллективы, представители политических партий и общественных объединений, молодое поколение.

Юноши и девушки в составе церемониальной группы внесли на площадь изображение Государственного герба и полотнище Государственного флага Республики Беларусь.

К присутствующим обратилась заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова:

– Государственные символы – не просто атрибуты суверенитета и независимости страны, это ее история и ее будущее. Чтить и уважать герб флаг и гимн – долг и дело чести каждого белоруса. Эти национальные ценности отражают величие и красоту родной земли, преемственность исторических традиций и неразрывную связь прошлого, настоящего и будущего республики, миролюбивого характера белорусов.

Государственные символы объединяют нас в одну большую семью, наполняя сердца гордостью за принадлежность к народу с богатой историей и славными традициями, созидательным настоящим и амбициозным будущим.

Белорусский народ прошел сложный многовековой путь к независимости, неотъемлемой частью которой являются герб и флаг. Наряду с гимном эти важнейшие национальные символы способствуют консолидации общества, вдохновляют нас на новые свершения во благо Отечества.

Убеждена, что только вместе мы сможем успешно отвечать на все вызовы времени, укреплять и защищать суверенитет и безопасность нашей страны. И сегодня наша общая задача – воспитывать в подрастающем поколении бережное отношение к государственной символике, чувство уважения и любви к родному краю, чтобы они выросли достойными гражданами своей страны и своими делами доказывали любовь и преданность родной земле.

В этот знаменательный день Людмила Адамовна от имени районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов пожелала всем мира, добра, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

От лица молодого поколения Будакошелевщины клятву верности государственным символам Республики Беларусь произнесли выпускники городских школ.

Символично, что сегодня первый секретарь РК ОО «БРСМ» Марина Габис вручила членские билеты новым членам союза молодежи.

По традиции в этот день с площади райцентра стартовал легкоатлетический забег «В едином забеге под флагом страны».

Наталья Логунова

Фото автора