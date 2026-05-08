Как подчеркнула Екатерина Анатольевна, 81-я годовщина освобождения – великий праздник для всех, а для Марии Юрьевны вдвойне значимый: в этом году ей исполнится 90 лет. «Вы прожили большую жизнь. В победном мае 45-го вам еще не было девяти лет, но за плечами уже была целая жизнь: голод, испытания, лишения. И главное – несмотря ни на что, вы не сломились, вы показываете нашим детям, что такое настоящий характер и сила духа», – обратилась к Марии Пинчук Екатерина Зенкевич, пожелав, чтобы каждый ее день был согрет теплом родных и близких, долголетия и мирного неба над головой.

Мария Юрьевна поделилась тяжелыми воспоминаниями военного детства. Она рассказала, как их деревню заняли немцы, как люди прятались в лесу, как голодали и делили последний кусок хлеба.

Учащиеся Уваровичской школы в свою очередь подготовили стихи и песни военных лет. Завершилась поздравительная программа совместным исполнением легендарной «Катюши». Встреча прошла в теплой и душевной обстановке.

Елизавета Малая

Фото Татьяны Титоренко