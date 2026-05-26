Сенатор работала на территории Рогинского и Николаевского сельсоветов.

В Рогинском сельисполкоме Екатерина Зенкевич особое внимание уделила актуальности размещенной на стендах информации. Ознакомилась с реализацией на территории сельсовета Указа Президента Республики Беларусь от 24.03.2021 №116 «Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами». Были рассмотрены итоги работы в данном направлении за 2025 год и перспективы на текущий. Кроме того, обсудили вопросы в части сноса аварийных деревьев, взаимодействия сельисполкома и коммунальной службы по захоронениям на гражданских кладбищах, регистрации и чипирования домашних животных и др.

В Рогинском отделении почтовой связи Екатерина Анатольевна интересовалась перечнем предоставляемых услуг, имеют ли место быть проблемные вопросы.

Председатель облсовета провела мониторинг качества предлагаемых населению товаров и обслуживания покупателей, ассортимента и уровня цен в торговом объекте «Теремок» ОДО «СлавяночкаТорг» в аг. Рогинь и магазине №76 «Беларусачка» Рогачевского филиала Гомельского областного потребительского общества в аг. Николаевка.

При посещении медучреждений – Рогинской АВОП и Николаевского фельдшерско-акушерского пункта – внимание было уделено доступности и качеству оказываемых медицинских услуг.

Достаточно ли перечня бытовых услуг, который предлагает местный комплексно-приемный пункт, обсудили при посещении данного учреждения.

Председатель Николаевского сельисполкома Мария Гераскевич поделилась опытом работы по взаимодействию предприятий и учреждений, находящихся на территории сельсовета, по решению вопросов жизнеобеспечения населения.

На встрече с активом сельсовета Екатерина Зенкевич обозначила: «Для того, чтобы говорить, что мы живем хорошо, в социально ориентированном государстве, мы должны подкреплять это конкретными фактами. В прошлом мы закончили пятилетку и получили достойные результаты. Несмотря на то, что живем в условиях мировой турбулентности, несправедливых санкций по отношению к Беларуси и нашим партнерам, мы все равно справляемся с социальными задачами. Сегодня стабильно работают все отрасли социальной сферы». И планирование здесь играет одну из ключевых ролей. Стартовал первый год новой пятилетки: подготовлены все программные продукты на 5 лет по разным направлениям. Помимо государственной, утверждены областные программы и региональные комплексы, в которых каждый пункт подкреплен реальным финансированием.

В части законотворческой деятельности сенатор рассказала о земельно-строительной амнистии, изменениях в водном и земельном кодексах.

Екатерина Анатольевна еще раз остановилась на тематике 2026 года, посвященного белорусским женщинам и вкладе каждой в развитие общества.

«Мы живем в прекрасной стране. Мы должны общаться, встречаться, рассказывать людям о данных программах, чтобы они ценили то, что имеем, доносить правду о нашем государстве каждый на своем уровне», – резюмировала Екатерина Зенкевич.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Татьяны Титоренко