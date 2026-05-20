Главной темой стали тренды и новые направления развития туризма в Беларуси. Участники обсудили современные тенденции туристической отрасли, потенциал Кормянского района в данном направлении.

Сенатор проинформировала участников о разработке и принятии Программы социально-экономического развития Гомельской области на 2026–2030 годы. Екатерина Зенкевич обратила особое внимание на то, что туризм в Беларуси признан стратегическим сектором экономики, а также на то, как важно сохранять историческое наследие, природные богатства и культурные традиции белорусского народа.

В ходе рабочего визита в Корму председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич посетила также отделение круглосуточного пребывания для пожилых граждан и инвалидов при Кормянском ТЦСОНе, где ознакомилась с условиями проживания, организацией ежедневного ухода и комфортного пребывания постояльцев.

