В Министерстве образования напомнили о правилах проведения централизованного экзамена (ЦЭ), выставления итоговых отметок учащимся 11‑х классов, а также порядке получения аттестата об общем среднем образовании.

Начальник управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси Ирина Каржова на пресс-конференции рассказала, что в этом году произошли некоторые изменения в выставлении итоговой отметки учащимся 11‑х классов. Выпускники средней школы, получившие неудовлетворительную отметку на централизованном экзамене (1–2 балла), не смогут получить положительную итоговую отметку по предмету.

Итоговый балл теперь рассчитывается как среднее арифметическое годовой отметки и результата ЦЭ, однако при неудовлетворительном результате экзамена он автоматически считается неположительным.

По словам Ирины Каржовой, такие выпускники смогут пересдать экзамен в августе. В случае успешной пересдачи они получат аттестат об общем среднем образовании также в августе. Остальные выпускники получат аттестаты и сертификаты ЦЭ на выпускных вечерах 12 июня.

Кого могут освободить от ЦЭ?

От участия в ЦЭ, как и ранее, освобождаются победители заключительного этапа республиканской олимпиады, призеры третьего этапа олимпиады по соответствующему предмету, а также учащиеся, обучавшиеся на дому, напомнила представитель Министерства образования.

С 2026 года к перечню добавится категория школьников, имеющих заболевания из списка, утвержденного Минздравом. В этом случае основанием для освобождения от ЦЭ являются медицинские показания. Однако такие выпускники хотя и получат аттестат, но смогут участвовать во вступительной кампании только в следующем году.

Изменения коснулись и допуска в пункт проведения ЦЭ учащихся, которым требуются особые условия. Теперь школьники, использующие мобильные устройства для контроля состояния здоровья, могут находиться с ними в пункте проведения экзамена. Участники с нарушениями слуха или опорно-двигательного аппарата смогут размещаться в аудиториях без участия в жеребьевке – их посадкой займется педагог с учетом специальных условий.

Кроме того, в аудитории во время проведения испытания больше не сможет находиться педагог, преподающий предмет, по которому проводится ЦЭ.

