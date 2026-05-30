Неопытность, незнание правил безопасности, невнимательность, желание проявить себя или попросту пошалить – причины, по которым дети могут оказаться в опасных ситуациях, отмечают работники РОЧС.

Как предотвратить ожоги

Одна из самых частых бытовых травм у детей – это ожоги. Ребенок тянется к яркому, горячему, интересному. И если в этот момент рядом не оказалось взрослого, случается беда. Необходимо:

— строго следить за тем, чтобы во время приема горячей жидкой пищи дети не опрокидывали на себя чашки, тарелки и т.п.;

— с повышенной осторожностью переносить посуду с горячей жидкостью;

— не разрешать ребенку находиться рядом во время приготовления пищи, мытья посуды, стирки белья, глажки;

— прятать в недоступных местах спички, зажигалки;

— не допускать детей близко к горячей плите, отопительной печи, утюгу, чайнику, мангалам и др.

Ушибы, переломы, отравления

Вторая распространенная причина травм – падения. Дети много двигаются – и это нормально. Опасность начинается там, где рядом есть высота, узкие проходы, скользкие ступеньки, острые углы, стекло. И задача взрослых – минимизировать риск: объяснять детям, где можно бегать и прыгать, а где – нет; следить за состоянием лестниц и площадок; своевременно сообщать коммунальным службам, если есть сломанные ступени, торчащие предметы и т.п.

Еще одна большая группа опасных ситуаций – попадание инородных предметов в дыхательные пути и отравления. Маленькие дети тянут в рот всё, что попадется под руку. Чтобы снизить риски: храните лекарства, бытовую химию, опасные жидкости и мелкие предметы в местах, куда ребенок не сможет добраться; не принимайте лекарства при малышах – они копируют поведение взрослых; не переливайте опасные жидкости в бутылки из-под напитков; объясняйте детям, что таблетки, средства для чистки, косметика – это не игрушки и не конфеты.

Важно донести до ребенка

✓ Стройка, пустырь, карьер, заброшенные здания – не место для игр.

✓ Нельзя лазить по песчаным насыпям, копать тоннели, делать «пещеры» в песке.

✓ Нельзя заходить за ограждения, на закрытые территории, в заброшенные здания.

Родителям важно знать, где и с кем ребенок проводит время, какие места выбирает для игр.

Детские шалости

Спички, зажигалки, свечи, бумага, сухая трава в руках ребенка быстро превращаются в беду. Как говорят спасатели, детская шалость с огнем – это история о том, как невинное любопытство встречается с настоящей стихией.

Чтобы игра не превратилась в трагедию, уберите из доступа детей источники огня, не оставляйте малышей одних дома, объясняйте ребенку, чем опасен огонь и что нельзя играть с ним ни дома, ни на улице. Учите детей, как действовать при пожаре, прививайте им необходимые навыки безопасного поведения в быту. Осторожность, ответственность, самодисциплина родителей должны играть ведущую роль в предупреждении опасных ситуаций.

У воды

Особый акцент – на безопасности подростков у водоемов. Порой они ведут себя слишком беспечно и самоуверенно, забывая, что вода – это прежде всего опасность, а не развлечение. Взрослые должны понимать, сколько бы ни было лет ребенку, он не должен находиться у воды без присмотра. С детьми нужно разговаривать обо всем, что может произойти, объяснить последствия.

Основное количество несчастных случаев на водоемах приходится на теплый период года, поэтому осторожность при купании и плавании вполне оправдана. Причинами трагедий на воде с участием детей, как правило, являются недостаточный контроль со стороны родителей, незнание правил безопасного поведения и неумение плавать.

▶ 29 марта текущего года в аг. Болотня Рогачевского района произошел несчастный случай со смертельным исходом. Около полудня 15-летний подросток вышел из дома на прогулку и не вернулся. Проживал он с бабушкой и мамой. Работниками МЧС возле полыньи была обнаружена шапка ребенка, а при обследовании водоема и сам мальчик без признаков жизни.

▶ 24 мая в Витебском районе отец с 7-летним сыном приехал на дачу. Пока мужчина занимался делами, мальчик с друзьями ушел на соседний участок. Во время игры на берегу небольшого искусственного водоема малыш уронил в воду игрушку. При попытке ее достать, поскользнулся и упал. Ребенок утонул.

«Уважаемые родители! Лето – замечательное время для отдыха, позитивных эмоций, ярких впечатлений, но это еще и самый травмоопасный период для детей. Сделайте все, чтобы уберечь своего ребенка от неприятностей», – призывают спасатели.

Подготовила Елена БЕЛКО