По народному календарю отмечается день Ивана Долгого. Это название день получил потому, что в старину люди трудились в конце мая в поле и огороде с раннего утра до ночи. Что нужно приготовить в этот день, чтобы в доме царило благополучие весь год — читайте в статье.

Традиции и обычаи

На Ивана Долгого принято было сажать огурцы. А еще этот день в народе связывали с привлечением богатства, поэтому работали 1 июня не покладая рук от рассвета до заката.

День считается благоприятным для домашней работы. Полезно также выбросить или раздать ненужные вещи, чтобы освободить в доме не только физическое, но и энергетическое пространство.

В старину было принято печь пироги, большой каравай, вареники. Такие блюда употребляли всей семьей, относили работникам в поле, дарили нуждающимся, беднякам, угощали гостей, детей, соседей, родственников, крошили птицам. Такая традиция приносила благополучие в дом.

Сны в ночь на 1 июня считаются вещими.

Запреты, связанные с этим днем

Не рекомендуется давать соль или хлеб просящим, также нельзя просить любые продукты у кого-либо. Иначе несчастья не миновать.

Не разрешается вредить растениям в этот день, они находятся под защитой Ивана. Те, кто ослушаются запрета, не оберутся неудач, болезней и семейных проблем.

Нельзя ходить в несвежей одежде, к ней может прилипнуть нечистая сила.

Не нужно ходить в дождь под зонтом, так как осадки являются первым летним подарком.

Народные приметы о погоде

В день Ивана Долгого внимательно следили за погодой, чтобы понять, каким будет первый месяц лета. Если начало июня дождливое, то оставшийся месяц будет солнечным, сухим и теплым. Если к первому дню лета погода установилась теплая, то урожай будет хороший.

Подготовила Анастасия ЛОСЕВА