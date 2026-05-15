Международный день семей отмечается ежегодно 15 мая в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. В Беларуси в этот день отмечают республиканский праздник — День семьи.

Крепкая семья является основой развития государства. По данным переписи населения 2019 года, в Беларуси насчитывалось 2 612 413 семей. В 2025 году в стране было заключено 52 044 брака.

В республике постепенно увеличивается количество многодетных семей, на сегодняшний день их 9,2% от общего количества, в них воспитывают троих и более детей.

Государство сохраняет свои социальные обязательства по поддержке семей с детьми. В стране обеспечен рост размеров пособий для них, введены дополнительные виды материальной поддержки, предоставляется широкий спектр соцуслуг. По данным Минтруда, расходы на выплату государственных пособий семьям, воспитывающим детей, в 2025 году составили почти 3,7 млрд рублей, а по материнству — 304,2 млн рублей.

Ряд гарантий, поддержка предусмотрены и в отношении семей, где воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Обеспечены ежемесячные денежные выплаты приемным родителям, родителям-воспитателям, опекунам, а также возмещаются средства на коммунальные услуги, которые связаны с содержанием детей-сирот.

Меры государственной поддержки действуют также для семей, усыновивших детей. Указом Президента от 30 июня 2014 года № 330 «О государственной поддержке семей, усыновивших (удочеривших) детей» предусмотрены ежемесячные денежные выплаты на усыновленных детей до достижения ими возраста 16 лет.

Одной из самых значимых мер по поддержке семей при рождении третьих и последующих детей в Беларуси является семейный капитал — единовременное предоставление безналичных денежных средств с 1 января по 31 декабря 2026 года составляет 35 505 рублей. По состоянию на 1 апреля 2026 года для многодетных семей открыто 153,1 тыс. депозитных счетов «Семейный капитал». Из них 82,6 тыс. депозитных счетов — на $826 млн и 70,4 тыс. депозитных счетов — на 1,9 млрд рублей. Кроме того, ежегодно многодетным семьям оказывается единовременная материальная помощь к началу учебного года.

Важнейшим направлением белорусской государственной семейной политики является охрана материнства и детства. Господдержка семьи направлена не только на повышение уровня рождаемости и рост материального благосостояния населения, но и на укрепление семьи как социального института, нравственной основы устойчивого развития общества. С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как гражданина и личности, поэтому семья — основа развития нации, важнейшая среда для сохранения и передачи из поколения в поколение традиций, духовных и нравственных ценностей.

В текущем пятилетии семейная политика направлена на улучшение условий для рождения и воспитания детей, сохранение и укрепление семейных ценностей. Приоритетами в ней являются меры по совершенствованию социально-экономической поддержки семей с детьми, а основной целью — усиление воздействия на репродуктивные установки, в том числе ответственное родительство, стимулирование к рождению детей работающими женщинами без риска существенного снижения доходов. Все это предусмотрено госпрограммой «Развитие демографического потенциала» на 2026-2030 годы.

В Беларуси ключевым мероприятием, приуроченным к празднованию Дня семьи, станет республиканский форум «Семья: сегодня, завтра и всегда», который состоится 15 мая в Национальной библиотеке. В стране также пройдут республиканский фестиваль семей «Вместе» и республиканский семейный праздник «Мир вашему дому». 16 мая в Минске состоится первый крестный ход с молитвой о благополучии, мире и взаимопонимании в белорусских семьях. После него в Верхнем городе пройдет семейный фестиваль. В органах ЗАГСа состоятся традиционные чествования юбиляров семейной жизни «Очаг, где живет любовь». Помимо этого, пройдут торжественные приемы с награждением орденом Матери. Также в 2026 году состоится седьмой республиканский конкурс «Семья года». Его финал пройдет осенью, в Неделю родительской любви.

