В кинотеатре «Крыніца» прошло праздничное мероприятие ко Дню семьи, организованное комиссией по делам несовершеннолетних совместно с субъектами профилактики.

Для детей и их родителей работали интерактивные площадки. Гости с удовольствием участвовали в играх и викторинах от РОЧС, ОСВОД, райэнергогазинспекции, районных организаций «Белорусский Красный Крест», ОО «БРСМ». Для них был организован и благотворительный показ фильма «Семейный призрак».

Перед началом сеанса к присутствующим обратился Благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа протоиерей Сергий Пешко. Он поздравил всех с Днем семьи и пожелал крепкого здоровья, мира и добра. Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Жанна Покидько напомнила родителям об ответственности за поведение несовершеннолетних детей и порекомендовала установить на мобильные устройства функцию родительского контроля. Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью РОЧС Александр Хацулев рассказал о мерах пожарной безопасности и правилах поведения на воде в летние каникулы.

