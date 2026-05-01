На спасательных постах Чечерского и Буда-Кошелевского районов новоприбывшие спасатели прошли медицинскую комиссию и сдали зачет по профессиональной подготовке.

В ближайшие дни, после прохождения стажировки, они будут обеспечивать безопасность граждан в течение купального сезона.

ОСВОД напоминает, что безопасная температура воды для купания в открытых водоемах Беларуси должна быть не ниже 18–20 °C. Кроме того, обращаем внимание, что детям до 14 лет запрещено находиться вблизи водоемов без сопровождения взрослых.

