Полковник внутренней службы Дмитрий Голубев назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.



На основании еще одного указа генерал-майор внутренней службы Игорь Болотов освобожден от соответствующей должности и уволен со службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.