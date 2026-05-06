В рамках одноименного патриотического проекта Бушевская школа присоединилась к автопробегу, конечной точкой которого стал мемориальный комплекс жертвам фашизма «Кобылево» в д. Первомайск Речицкого района.
По пути участники возложили цветы к памятнику в п. Бадерый Морозовичского сельсовета и братской могиле на территории г.п. Уваровичи.
В автопробеге приняли участие представители районного отделения Белорусской партии «Белая Русь», Белорусского профессионального союза работников образования и науки, районного РОО «Патриоты Беларуси», члены Молодежного совета при районном Совете депутатов, активисты ОО «БРСМ».
Елизавета Малая
Фото из архива Бушевской школы