В рамках одноименного патриотического проекта Бушевская школа присоединилась к автопробегу, конечной точкой которого стал мемориальный комплекс жертвам фашизма «Кобылево» в д. Первомайск Речицкого района.



По пути участники возложили цветы к памятнику в п. Бадерый Морозовичского сельсовета и братской могиле на территории г.п. Уваровичи.

В автопробеге приняли участие представители районного отделения Белорусской партии «Белая Русь», Белорусского профессионального союза работников образования и науки, районного РОО «Патриоты Беларуси», члены Молодежного совета при районном Совете депутатов, активисты ОО «БРСМ».

Елизавета Малая

Фото из архива Бушевской школы