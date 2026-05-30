4 июня откроет программу праздника знакомство с местной кухней «Ежа з сэнсам» (16:00). Многие белорусские блюда хорошо известны гурманам. Чем же может удивить гостеприимный Светлогорск, который вырос из старинного поселения на Березине Шатилки?

Юные художники уже ждут начала своей программы. Вечером 4 июня состоится художественный интерактив «стАРТ». По традиции ребята вместе с профессиональной командой художников украсят скейт-роллер парк в родном Светлогорске. Основной темой проекта станет белорусское самобытное соломоплетение. Организаторы обещают оригинальное и запоминающееся времяпрепровождение, которое придаст яркие краски району города рядом с парком!

Вечером на центральной площади под открытым небом состоится показ фильма «Переломный момент». Картина создана национальной киностудией «Беларусьфильм» при поддержке Белорусской федерации гребли. Это отличный повод провести время вместе с друзьями или семьей.

Открывайте для себя настоящие истоки культуры вместе с нашим фестивалем!

