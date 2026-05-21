Основная тема встреч – «Тренды и новые направления развития туризма в Беларуси»

Заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова встретилась с коллективом филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро».

Людмила Адамовна подчеркнула, что развитие туристической отрасли является мощным драйвером в экономике. Поэтому в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы стоит задача: увеличить вклад туризма в экономику страны минимум в два раза и достичь отметки в 4,5%.

Людмила Кураликова рассказала о популярных в стране видах туризма: агроэкотуризме, событийном, промышленном, медицинском, о наиболее привлекательных местах Беларуси в целом и Будакошелевщины в частности. Это в первую очередь картинная галерея имени Е.Е. Моисеенко, памятники и захоронения. Посещают гости и расположенные в районе агроусадьбы. Развиваются и нематериальные ценности. В качестве примера – деятельность Центра народного творчества в Чеботовичах, Гусевицкого центра ткачества. Одним из посещаемых объектов в перспективе может стать церковь в Недойке, которая была построена в 17 веке.

На встрече обсуждалось не только развитие туризма в Беларуси. Начальник районного отдела по ЧС Виталий Казачук ознакомил со статистикой пожаров, напомнил о правилах пожарной безопасности в летний период и порекомендовал в домовладениях установить АПИ. Также Виталий Николаевич призвал родителей уделять большее внимание тому, в каких местах летом любят проводить время их дети. Заместитель начальника ОГАИ ОВД райисполкома Андрей Янукович рассказал, что с 25 мая по 5 июня пройдет специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!». Его главная цель – предупредить ДТП с участием несовершеннолетних, особенно в преддверии летних каникул, когда дети больше времени проводят на улице. Он напомнил присутствующим о необходимости обозначать себя в темное время суток светоотражающими элементами.



Заместитель председателя райисполкома Артем Гришай провел встречу с трудовым коллективом опытного лесхоза.

С докладом по основному вопросу выступила начальник отдела экономики райисполкома Анна Мацакова.

– Обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, Глава государства подчеркнул: каждый уголок нашей страны имеет свое лицо и свою самобытность. В Республике Беларусь туризм рассматривается как стратегически важный сектор экономики. Прямой вклад туризма в ВВП страны составляет порядка 2%, и для его увеличения мы располагаем многочисленными ресурсами: большими лесными массивами, национальными парками и заповедниками, более чем 10 тыс. озер и свыше 5 тыс. объектов, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, – отметила Анна Николаевна.

Говоря о санаторно-курортном лечении, занимающем лидирующую позицию по туризму внутри страны, спикер обозначила, что в прошлом году общая численность иностранных граждан, обеспеченных лечебно-оздоровительными услугами, возросла почти в два раза по сравнению с 2021-м составила 260 тыс. человек. Медицинский туризм вырос на 37%, за помощью к белорусским врачам обращались жители 160 стран.

О вопросах организации летней занятости детей и их безопасности в каникулярный период проинформировала заместитель начальника отдела образования Наталья Козырева. Внимание она обратила на необходимость проведения с детьми дополнительных профилактических бесед по правилам поведения на дорогах, водоемах, а также пользования газом и электроприборами. В школах будут работать лагеря дневного пребывания, ЛТО, спортивные и досуговые площадки.

Начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Геннадий Карпов напомнил, что в районе определены три официальных места для купания: в Буда-Кошелеве, Морозовичах и Коммунаре. Он призвал родителей не оставлять детей у воды без присмотра и выбирать для отдыха только оборудованные пляжи.

Подводя итоги встречи, Артем Гришай акцентировал, что район обладает потенциалом для развития туризма, но пока он реализован не в полной мере. В районе есть природные зоны, объекты, которые можно и нужно показывать жителям и гостям Будакошелевщины. Также остановился на вопросах безопасности в летний период: с наступлением жаркой погоды необходимо усилить контроль за местами отдыха у воды, а для профилактики несчастных случаев важны регулярные совместные рейды с участием спасателей и правоохранителей.

Елизавета Малая, Евгений Коновалов

Фото авторов