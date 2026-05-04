Решения о начале купального сезона принято во всех районах области, утверждены планы по предупреждению гибели людей на водах, спасатели ОСВОД и МЧС активно занимаются профилактической работой с населением.

Проводится водолазное обследование и очистка подводной части акватории пляжей. Медленнее идет эта работа на поймах реки Сож, где все еще повышен уровень воды. При наступлении благоприятных условий дно здесь также будет очищено.

На всех пляжах будет проведена подсыпка песка, уборка территории, установлены детские купальни.

Дополнительно для обеспечения безопасности граждан будет привлечено более 220 сезонных матросов-спасателей, традиционно будут работать два студенческих отряда. На территории юго-восточного региона около 990 мест запрещены для купания.

Поручение губернатора Ивана Крупко – для жителей должны быть созданы максимально комфортные и безопасные условия для отдыха во всех районах области.

