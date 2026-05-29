30 мая в народном календаре — Евдокия Свистунья. По приметам, в это время начинали дуть сильные ветра, звук которых напоминал людям свист, что и дало название празднику.

Что можно делать

Можно приготовить всевозможные блюда из картофеля. Говорят, что чем больше хозяйка приготовит угощений из картофеля, тем больше его урожая удастся собрать осенью.

Можно помириться со старым другом. Вам будет легко найти подходящие для этого слова. Все разногласия между вами останутся в прошлом.

Что нельзя делать

Нельзя делать поспешные выводы — можно оказаться в сложной или безвыходной финансовой ситуации.

Нельзя принимать важные решения — все пойдет наперекосяк.

Нельзя есть каши и макароны.

Нельзя вечером веселиться и гулять до полуночи тем, кто сегодня занимался посадкой растений, — ничего не вырастет.

Нежелательно отправляться в поездку — она будет неудачной.

Беременным нельзя брать в руки что-либо красного цвета — могут начаться преждевременные роды.

Приметы

Каков этот день — таково и лето.

Если подует северный ветер — к холодному лету.

Дятел стучит в хороший ясный день — скоро быть дождю.

Если в этот день рождается луна — лето будет дождливое.

Свиньи болота роют — к дождливому лету готовятся.

Подготовила Анастасия ЛОСЕВА