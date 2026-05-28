В школах Беларуси в новом учебном году появится факультатив по искусственному интеллекту, сообщается на сайте Министерства образования.

Факультативные занятия будут называться «Прикладные технологии искусственного интеллекта». Ребята благодаря учебной программе занятий смогут научиться применять инструменты ИИ для анализа данных, обработки информации и создания медиаконтента, приобрести навыки эффективного взаимодействия с генеративными, текстовыми и графическими моделями, разберутся с возможностями применения инструментов ИИ для изучения учебных предметов в школе.