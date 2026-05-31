Во время проведения нашего фестиваля уже стало доброй традицией вручение подарка от Национального олимпийского комитета Республики Беларусь.

Многопрофильный скейт-роллер парк отлично дополнит спортивную и развлекательную инфраструктуру города. Он, уверены, станет местом притяжения и отдыха для жителей города. Элементы площадки получат и свою оригинальную «ливрею» в стиле белорусского соломоплетения. Помните, мы уже рассказывали, что юные жители города вместе с художниками сами раскрасят площадку?

Официальная церемония открытия фестиваля «Вытокi» и презентация нового спортивного объекта состоятся в пятницу, 5 июня, в 18.00 в парке на улице Калинина. Яркое и динамичное роллер-шоу лучших скейтбордистов, роллеристов и брейкдансеров Беларуси и не только ждет гостей нашего праздника.

Приглашаем всех в Светлогорск 4,5 и 6 июня!

