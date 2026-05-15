С 14 по 20 мая на территории Буда-Кошелевского района проходит республиканское профмероприятие, направленное на предупреждение ДТП с участием большегрузов.

В ходе рейдовых мероприятий сотрудники ГАИ усилят контроль не только на дорогах, но и в организациях. В центре внимания документация (наличие соответствующей категории и всех необходимых разрешений), физическое состояние (прохождение предрейсовых медицинских осмотров) и груз (соблюдение правил безопасной перевозки и крепления грузов).

Уважаемые водители!

Ваш профессионализм — залог безопасности на дороге. Не превращайте мощную технику в угрозу. Четко следуйте сигналам светофоров, не превышайте скорость и всегда помните: в случае ошибки на дороге страдает не только виновник, но и случайные люди.

Важное напоминание!

В случае выявления нарушений, меры административного воздействия будут применены не только к водителям, но и к руководителям, а также должностным лицам, допустившим просчеты в организации перевозок.

По информации «Госавтоинспекция Гомельщины» подготовила Екатерина Зайкова