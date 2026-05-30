Госавтоинспекция уделяет повышенное внимание предупреждению дорожно-транспортных происшествий в выходные, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

В эти выходные наряды ДПС проводят профилактические отработки населенных пунктов и автодорог, усилили контроль за безопасностью велосипедистов и пользователей средств персональной мобильности.

Сотрудники ГАИ ориентированы также на пресечение грубых нарушений ПДД, своевременное выявление нетрезвых и бесправников. С участием нарядов спецподразделения ДПС «Стрела» организованы рейдовые мероприятия на аварийно опасных участках дорог.

«Напоминаем велосипедистам и пользователям СПМ об обязанности спешиваться и пересекать проезжую часть, убедившись, что вас заметили и пропускают. В темное время суток обозначайте себя световозвращающими элементами. Призываем водителей к строгому соблюдению скоростных ограничений, правил обгона и проезда пешеходных переходов. Уделяйте особое внимание безопасной перевозке детей», — подчеркнул заместитель начальника управления ДПС и профилактики ГУ ГАИ МВД Кирилл Костюк.