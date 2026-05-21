Генеральная прокуратура напомнила об административной ответственности за незаконные действия в отношении гражданских беспилотных летательных аппаратов, сообщили БЕЛТА в управление взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры.

Генеральная прокуратура проанализировала практику привлечения физических и юридических лиц к административной ответственности за ввоз на территорию страны, хранение, оборот, эксплуатацию или изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов либо авиамоделей в нарушение законодательства по ст.18.38 КоАП.

С ноября 2025 года в Беларуси введена административная ответственность за незаконные действия в отношении гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей: их ввоз на территорию страны, хранение, оборот, эксплуатацию или изготовление в нарушение требований законодательства.

За повторные нарушения, совершенные в течение года после наложения административного взыскания, в ст.300-1 УК предусмотрена уголовная ответственность с наказанием вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Установлено, что большую часть нарушений в сфере оборота данного вида авиатехники составляли факты ее незаконного ввоза в страну. Всего за период действия изменений к ответственности по ст.18.38 КоАП в виде штрафа с конфискацией предметов административного правонарушения привлечены 153 физических и два юридических лица.

Так, гражданин России, пытавшийся ввезти в Беларусь беспилотный летательный аппарат через таможенный пост «Варшавский Мост», 19 января 2025 года подвергнут судом Московского района г.Бреста взысканию в виде штрафа в размере 900 руб. с конфискацией предмета административного правонарушения.

В Браславском районе 14 февраля 2026 года органы пограничной службы в ходе оперативных мероприятий установили факт хранения неработающим мужчиной по месту жительства беспилотного летательного аппарата — суд принял аналогичное решение по делу об административном правонарушении.

При координации Генеральной прокуратуры компетентные органы продолжают работу по совершенствованию методов противодействия незаконному обороту беспилотной авиатехники в стране, поскольку ее распространение в гражданском обороте способно оказать негативное влияние на состояние национальной безопасности.