XX Гомельский экономический форум пройдет в городе над Сожем 21-22 мая, сообщили БЕЛТА в облисполкоме.

Деловой программой предусмотрено обсуждение ключевых вопросов развития Гомельской области в самых разных сферах.

Участники юбилейного форума смогут ознакомиться с экономическим потенциалом региона, принять участие в работе стратегических сессий. Они будут посвящены науке и технологиям, агропромышленному комплексу, туристической индустрии как драйверу экономического роста. Также участники обсудят возможности применения искусственного интеллекта в бизнес-процессах. Тема еще одной сессии — женщины в бизнесе.

Посетят участники форума выставку «Гомельская область — развитие и партнерство».

Кроме того, форум — это и возможность найти надежных партнеров и заключить взаимовыгодные контракты.

За годы проведения Гомельский экономический форум стал признанной и авторитетной площадкой для обсуждения актуальных вопросов международного торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия, установления надежных долгосрочных межрегиональных и кооперационных связей.