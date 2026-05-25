В связи с окончанием учебного года и началом летних каникул, в целях предупреждения дорожных происшествий с участием детей и подростков, в Республике Беларусь будет проведено республиканское профилактическое специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!», в рамках которого, в соответствии с требованием пункта 166.9 Правил дорожного движения, в период с 25 мая по 5 июня необходимо в обязательном порядке включить на транспортном средстве ближний свет фар или дневные ходовые огни (при их наличии) при движении в светлое время суток.

За невыполнение требований данного пункта предусмотрена административная ответственность по ч. 3 ст. 18.13 КоАП Республики Беларусь в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до трех базовых величин.

На территории Гомельской области за 4 месяца текущего года зарегистрировано 8 (13; -5) ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 2 (1; +1) ребенок погиб и 7 (14; -7) детей получили травмы различной степени тяжести. В 2 случаях несовершеннолетние являлись пешеходами, в 3 – пассажирами, в 2 — велосипедистами, в 1 — водителем мототранспорта и в 1 — водителем средства персональной мобильности. От общего количества происшествий — 5 произошли по вине детей.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует соблюдать самые элементарные Правила дорожного движения и быть достоянным примером для подражания подрастающему поколению!

Уважаемые взрослые, обратите особое внимание на обучение детей дорожной грамоте, умению ориентироваться в различных дорожных ситуациях, закрепите полученные знания на практике. Напомните основные требования Правил дорожного движения. Расскажите ребенку главное правило: находясь на улице, следует быть внимательным и уметь правильно оценить дорожную ситуацию.

При выходе из дома всегда обращайте внимание ребенка на то, есть ли движение транспорта возле подъезда. Объясните, что стоящие транспортные средства и растущие деревья могут сильно ограничивать обзор дороги, поэтому прежде чем выйти на проезжую часть из-за стоящего автомобиля, необходимо обязательно убедиться в своей безопасности и ни в коем случае не выбегать резко из подъезда на дорогу!

Каждый раз повторяйте ребенку, что проезжую часть необходимо переходить только в установленных для этого местах и только на разрешающий сигнал светофора! Но при этом должно действовать главное правило – посмотри по сторонам и убедись, что все водители остановились. Двигаться необходимо только по тротуарам или пешеходным дорожкам, при этом все равно внимательно следить за дорожной обстановкой.

В вечернее время и в условиях недостаточной видимости безопасность ребенка необходимо повысить с помощью светоотражающих элементов на одежде, рюкзаке и т.д. Он должен понимать, что световозвращающие элементы сделают его заметней для водителей.

Для водителей средств персональной мобильности и велосипедов с 1 сентября 2025 года вступили в силу изменения в ПДД, касающиеся движения на данных транспортных средствах.

Отныне средство персональной мобильности — это транспортное средство, имеющее одно или несколько колес и максимальную конструктивную скорость движения не более 25 км/ч. предназначенное для передвижения одного человека посредством использования электродвигателя. Лица, передвигающиеся на средствах персональной мобильности, приравниваются к велосипедистам.

Таким образом, устройства, которые способны развивать скорость свыше 25 км/ч приравниваются к мопедам или мотоциклам, а соответственно для управления ими нужна регистрация транспортного средства и водительское удостоверение.

Шеринговые кампании активно предлагают всем желающим электросамокаты, предоставляя возможность взять их в аренду, родители покупают детям электросамокаты в подарок.

Однако важно знать, что в ПДД предусмотрен запрет на использование средств персональной мобильности детьми до 14 лег без сопровождения взрослого.

Детям до 14 лет разрешено самостоятельно кататься на средствах персональной мобильности только в жилых зонах. (Жилая зона — территория, въезды и выезды с которой обозначены дорожными знаками «Жилая зона» и «Конец жилой зоны», а также дворовая территория, прилегающая к жилой застройке, территория садоводческого товарищества или дачного кооператива).

Всем водителям средств персональной мобильности запрещается движение в пешеходной зоне! (Пешеходная зона — территория, предназначенная для движения пешеходов и велосипедистов, въезды на которую и выезды с которой обозначены дорожными знаками «Пешеходная зона» и «Конец пешеходной зоны»).

Водителю велосипеда до четырнадцати лет запрещается управлять велосипедом по проезжей части и обочине без сопровождения взрослого. Разрешается кататься на велосипеде в пешеходных и жилых зонах, по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам.

В жилой и пешеходной зонах, на прилегающей территории пешеходы, велосипедисты и водители средств персональной мобильности (кроме пешеходных зон) могут передвигаться по тротуару, обочине и по проезжей части дороги. При этом они имеют преимущество, но не должны необоснованно препятствовать движению иных транспортных средств.

Передвигаться на средствах персональной мобильности и велосипедах необходимо но велосипедной дорожке, а при ее отсутствии — но обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для пешеходов. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края.

Кроме того, водителю средства персональной мобильности запрещается:

двигаться по тротуару, если масса СИМ превышает 35 килограммов;

оставлять СИМ в местах, где это создает препятствия для движения иных участников дорожного движения.

Водителю средства персональной мобильности рекомендуется использовать защитный шлем.

Перед пересечением проезжей части по пешеходному переходу велосипедист и водитель средства персональной мобильности обязаны спешиваться и переходить проезжую часть (катить велосипед или СИМ рядом) с соблюдением требований для пешеходов.

С 14 лет велосипедист и водитель средства персональной мобильности могут не спешиваться при пересечении проезжей части лишь в случаях:

при движении по велосипедному переезду на разрешающий сигнал транспортного светофора для велосипедистов (на таких светофорах на сигналы нанесены силуэты велосипеда либо под транспортным светофором установлена обозначающая табличка белого цвета с черным силуэтом велосипеда);

при движении по регулируемому пешеходном переходу на котором установлены специальные таблички (изображен светофор и внизу велосипед);

при движении по линии тротуаров или обочин, уступая дорогу иным транспортным средствам;

на перекрестке при движении по велодорожке или не далее 1 метра от правого края проезжей части дороги (когда это допускается). При этом велосипедист, водитель средства персональной мобильности обязаны руководствоваться требованиями транспортных светофоров или регулировщика для транспортных средств, а на нерегулируемом перекрестке — правилами проезда нерегулируемых перекрестков и дорожными знаками приоритета.

По велосипедному переезду, по линии тротуаров или обочин пересекать проезжую часть необходимо со скоростью идущего шагом пешехода, при этом важно заблаговременно снизить скорость движения и выезжать на проезжую часть, убедившись в безопасности.

Запрещается двигаться на средстве персональной мобильности в населенном пункте со скоростью более 10 км/час. Исключение — велодорожки и край проезжей части: здесь можно ехать до 25 км/час.

При движении в темное время суток или при недостаточной видимости (в дожде, тумане) на велосипеде и средстве персональной мобильности должны быть включены: спереди — фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади — фонарь, излучающий красный свет. При этом вне населенных пунктов велосипедист и водитель СПМ должен быть одет в одежду повышенной видимости со световозвращающими элементами.

Велосипедисту и водителю средства персональной мобильности запрещается:

использовать технически неисправные транспортные средства и оборудованные с нарушением требований;

перевозить пассажиров;

перевозить грузы, которые выступают более чем на 0,5 метра по длине или ширине за габариты транспортного средства, а также грузы, мешающие управлению этим транспортным средством:

буксировать велосипед и велосипедом;

буксировать средство персональной мобильности и средством персональной мобильности: двигаться на велосипеде и средстве персональной мобильности (при наличии более одного колеса) на одном колесе; не держась за руль (при его наличии) обеими руками, кроме случаев подачи сигнала рукой; не держа ноги на педалях (подножках, платформе).

Всегда необходимо помнить, что велосипедисты и водители средств персональной мобильности обязаны в разы быть внимательнее и осторожнее других участников дорожною движения.

Уважаемые родители, контролируйте досуг подростков, исключите доступ несовершеннолетних к автомобилям, мотоциклам и мопедам без определенных знаний и навыков вождения.

Детям до 16 лет нельзя садиться за руль мопеда (скутера). Прежде чем ощутить себя водителем мопеда, подросток обязан сдан, экзамен в ГАИ и получить удостоверение соответствующей категории.

Для получения водительского удостоверения категории «ДМ» (мопеды), необходимо в порядке самоподготовки сдать в ГАИ теоретический экзамен по ПДД.

Мопед — двух- или трехколесное механическое транспортное средство, приводимое в движение двигателем с рабочим объемом до 50 куб. см или электродвигателем номинальной максимальной мощностью более 0,25 кВт и не более 4 кВт и имеющее максимальную конструктивную скорость движения, определенную его техническими характеристиками, не более 50 км/ч.

Право на управление механическим транспортным средством подкатегории Л1 (легкий мотоцикл) предоставляется лицам, достигшим 16-летнего возраста, при этом необходимо сдать, как теоретический экзамен на знание ПДД, так и практический.

Подкатегория «А!» — мотоциклы с рабочим объемом двигателя, не превышающим 125 куб. см, и максимальной мощностью, не превышающей 11 кВт (легкие мотоциклы).

Лица, окончившие обучение в учебной организации на категорию «А», с 1S лет имеют право на управление механическим транспортным средством категории «А» (мотоциклы) после успешной сдачи соответствующих экзаменов.

Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим транспортным средством, является административным правонарушением и влечет наложение штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин. То же действие, совершенное повторно в течение юла. влечет наложение штрафа в размере от 20 до 50 б.в. или общественные работы, либо административный арест сроком до 15 суток. Неоднократное управление транспортным средством без права управления влечет уголовную ответственность и наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до 6 месяцев.

ОГАИ Буда-Кошелевского РОВД