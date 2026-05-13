Участников поприветствовала главный специалист райисполкома Оксана Чечко. Она отметила, что мероприятие проводится накануне Дня работников физической культуры и спорта, и от районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов поздравила всех с наступающим праздником. Инструктор-методист ГУСУ ДЮСШ «Спарта» Олеся Еремова ознакомила присутствовавших с правилами сдачи нормативов, регламентом и технической частью соревнований.

Представители трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений, учащиеся, спортсмены и просто любители здорового образа жизни на спортивной базе гимназии г. Буда-Кошелево демонстрировали ловкость, выносливость и силу в подтягивании, отжимании, наклонах вперед из положения сидя, прыжках в длину с места, поднимании туловища, забегах на различные дистанции и челночном беге.

Поклонники спорта, выполнившие все нормативы, будут удостоены значка «Физкультурник Беларуси».

Евгений Коновалов

Фото автора