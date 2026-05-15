«Взрослые запрещают брать спички и зажигалки? Интересно, почему? Говорят, что это опасно, но они всегда так говорят. А что, если я просто посмотрю? Ну, проверю, ничего же не произойдет… наверное».

Обычные мысли и интерес 5-летнего ребенка едва не закончились трагедией в Слуцком районе. Малышу родители запрещали брать в руки спички и зажигалки, говоря банальные слова – это опасно! Но детям в таком возрасте порой недостаточно сказать строгое «НЕЛЬЗЯ!» – у них это слово вызывает интерес, много вопросов, и главный – а почему нельзя? Вопросы остаются без ответов и пояснений взрослых. Так и в деревне Кирово – мальчик находился в гостях у прабабушки, женщина отлучилась «буквально на минуту», но её хватило правнуку, чтобы проверить – а на самом ли деле спички так опасны, как говорили родители? Достал коробок из шуфлядки на кухне (видел, как прабабушка кладет его туда), чиркнул и, испугавшись огня, бросил зажженную спичку в сторону кресла. Смотрел, как кресло начало дымиться и гореть, испугался ещё сильнее и позвал прабабушку, а та незамедлительно позвонила в МЧС. Но итог – сгоревшие комнаты с имуществом и в целом непригодный для жизни дом. Благо, пожар удалось ликвидировать спасателям и никто не пострадал. Работникам МЧС ребёнок признался – просто было интересно, что будет, если нарушить запрет «нельзя трогать спички!»

Цифры статистики бьют тревогу и говорят категорично: нужно акцентировать внимание взрослых на вопросы предупреждения и профилактики пожаров по причине детской шалости с огнем. Большинство таких пожаров происходят именно по вине самих взрослых. Оставление зажигалок или спичек на видном месте – основная причина «шалости, которая обожгла». За 2025 год по причине детской шалости с огнем произошло 77 пожаров, на которых погибло 3 ребенка. За 4 месяца 2026 года произошло уже 17 пожаров по данной причине.

Ребёнок видит, как взрослые легко управляются с «живым светом»: зажигают плиту, свечи, костер. В его глазах это почти волшебство, которым владеют эти самые взрослые. И однажды ему тоже хочется почувствовать себя частью этого мира взрослых, волшебником – щелкнуть зажигалкой, провести спичкой по коробку, увидеть, как из маленькой искры рождается пламя. Такие моменты почти всегда происходят в тишине и тайне. Закрытая комната, кладовка, подъезд, балкон, чердак, двор за домом. В руках – спичечный коробок, найденная зажигалка. Сначала это почти невинный «эксперимент»: поджечь кусочек бумаги, нитку, деревянную палочку. Но здесь и наступает момент, когда весь мир останавливается в глазах малыша, есть только огонь, и этим волшебством владеет он – маленький «взрослый».

«Ого, какая красивая игрушка! Папа всегда щелкает и оттуда вылетает волшебный огонек! Папа оставил на столе, наверное, чтобы я поиграла! Я буду делать, как папа…»

Удивительно, как может 3-летний ребенок интерпретировать и выдавать свои мысли и желания за действительное. Оставленная отцом зажигалка на столе стала причиной пожара в квартире в Рогачевском районе. Обычный день, многодетная семья дома, в гостях бабушка. Парадокс, но девочка в свои неполных 3 годика взяла зажигалку, решив поиграть в «волшебный огонек», и опасная игра привела к трагедии для всей семьи. Семья осталась жива, но квартира со всем имуществом уничтожена огнем.

Огонь не знает слова «шалость». Ожог на ладони, опаленные волосы или сгоревшие игрушки иногда становятся первым, резким и больным, но важным уроком, который ребенок запомнит надолго. Но может быть и иначе, когда маленькая «тайна» заканчивается большим бедствием, перед плачевным итогом которого стоят растерянные взрослые, со слезами наблюдая за объятым пламенем своим домом под аккомпанемент воя сирен пожарных машин.

Трудно обвинять ребенка за то, что ему все интересно, мир для него – не набор правил, а сплошная серия открытий. Он не чувствует грани, где «красиво» и «интересно» превращается в «страшно» и «опасно». И потому история любой детской шалости с огнем – это еще и история взрослых, которые недосмотрели, не объяснили, не показали. Взрослым важно помнить: за девочкой или мальчиком, которые втайне зажигают спичку, стоит не маленький «поджигатель», а человек, который впервые пробует управлять огнем. От того, услышит ли он вовремя родной голос рядом – спокойный, понятный, честный – зависит, останется ли этот эксперимент всего лишь эпизодом из детства или превратится в трагедию.

Детская шалость с огнем – это всегда история о том, как невинное любопытство встречается с настоящей стихией. И о том, как хрупка бывает грань между игрой и бедой.

