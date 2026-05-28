Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в V Евразийском экономическом форуме, проведение которого приурочено к Высшему Евразийскому экономическому совету, передает корреспондент БЕЛТА.

Главная тема форума — «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект». В своем выступлении Александр Лукашенко детально изложил белорусский подход к использованию искусственного интеллекта, привел конкретные примеры внедрения ИИ в реальный сектор экономики и высказался о необходимости более тесной кооперации в этой сфере в рамках Евразийского экономического союза. О «тектоническом сдвиге» в сфере искусственного интеллекта Прежде всего белорусский лидер остановился на самом определении искусственного интеллекта. «Искусственный интеллект (я посмотрел, как он определяет сам себя) — это область информатики. Информатика — это наука о методах и процессах сбора, обработки, хранения, передачи, анализа и оценки информации с использованием компьютерных технологий. А часть этой информатики — искусственный интеллект, разрабатывающая часть системы, способная выполнять задачи, которые обычно требуют человеческого интеллекта, обучения, рассуждения, принятия решений», — отметил Александр Лукашенко. Таким образом, подчеркнул белорусский лидер, исходя из определения, которое искусственный интеллект дает сам себе, без ИИ человек бы сам решил эти задачи. «Но это было бы очень долго, время ускоряется. Искусственный интеллект помогает человеку в этом ускорении. Он ускоряет работу с данными, этот искусственный интеллект, который является частью информатики. Ускоряет работу с данными, автоматизирует рутину, пишет код, генерирует контент и помогает решать сложные аналитические задачи», — добавил он.

Глава государства отметил, что понятию «искусственный интеллект» уже более 70 лет. «Это не нововведение сегодняшнего дня. И в Беларуси системная работа над данной темой идет с середины 60-х годов — еще со времен создания Института технической кибернетики в Минске. Так что свою школу мы нарабатывали десятилетиями, сохранили и развивали даже на тяжелейшем этапе распада некогда единой страны», — подчеркнул он. Тем не менее, обратил внимание Александр Лукашенко, за последние три года в этой сфере произошел глобальный тектонический сдвиг. Искусственный интеллект из научных лабораторий и центров разработок перешел в каждый смартфон, а значит, и в обычную жизнь. «Из узкопрофессионального термина понятие превратилось в повседневное выражение. Модно отчасти стало. Для одних, прежде всего молодежи, искусственный интеллект и нейросети стали привычным виртуальным помощником, для других — лозунгом и иконой, для третьих — чуть ли не началом апокалипсиса и страхом перед будущим», — сказал Президент. Говоря о кажущейся сложности темы искусственного интеллекта, Александр Лукашенко привел цитату Си Цзиньпина, связанную с изучением китайского языка. «Вспоминаю фразу, сказанную на семейном ужине у Си Цзиньпина. Он крылатую фразу сказал, которую я помню до сих пор: «Китайский язык не надо бояться изучать». Точно так и некоторые боятся этого искусственного интеллекта, особенно люди старшего поколения», — отметил Президент Беларуси. О белорусском подходе к использованию ИИ

Глава государства подробно рассказал участникам Евразийского экономического форума про белорусский подход к использованию искусственного интеллекта, который основан на двух ключевых посылах. «Во-первых, для нас искусственный интеллект не самоцель, не дань моде и не повод в погоне за хайпом отказываться от наработанных десятилетиями практик. Это прежде всего прикладной инструмент, который должен реально работать на благо людей и производства, повышая эффективность экономики и качество жизни граждан», — заявил Александр Лукашенко. «Во-вторых, мы давно выбрали собственный путь в цифровом развитии и следуем ему. Это отказ от слепого копирования зарубежных технологий и правил игры в пользу создания отечественных компетенций и своих решений», — подчеркнул он. Президент обратил внимание, что Беларусь первая на постсоветском пространстве еще в 2005 году создала Парк высоких технологий. В настоящее время он включает более 1 тыс. резидентов и свыше 60 тыс. работающих. «Парк генерирует почти 3% ВВП (2,7% в 2025 году, общая выручка составила $3 млрд) и около 17% экспорта услуг (точнее, 16,6%, или почти $2 млрд в прошлом году)», — сказал Александр Лукашенко.

«Именно в Беларуси разработан модельный закон о технологиях искусственного интеллекта. В 2025 году он одобрен Межпарламентской ассамблеей СНГ, — отметил белорусский лидер. — Соответствующая проблематика изучается нашим академическим сообществом, в университетах создаются новые курсы и специальности, разрабатываются национальные стандарты».



О внедрении ИИ в реальный сектор экономики на конкретных примерах Глава государства отметил, что искусственный интеллект становится частью производства в реальном секторе там, где это оправдано. Так, в сферах машиностроения и металлообработки технология компьютерного зрения существенно снижает производственный брак. «Виртуальные модели, или, как их еще называют, цифровые двойники реальных производств, дают возможность отлаживать технологические процессы до физической сборки и запуска оборудования», — подчеркнул Александр Лукашенко.

В молочной отрасли робототехнические комплексы позволяют оптимизировать труд и решить проблему нехватки рабочих рук. «Скоро мы столкнемся с тем, что (до чего довела урбанизация) из городов начнем возить доярок, чтобы подоить коров. Эта тенденция (наблюдается. — Прим. БЕЛТА) в любом государстве. Один комплекс заменяет от 4 до 20 работников на молочном производстве. Умные системы планирования маршрутов сокращают время доставки готовой продукции на 17%. Это и эффективно, и гарантирует сохранение качества», — добавил Президент. По его словам, особое внимание в Беларуси уделяется технике, которая работает в сложных условиях. «Новые технологии уже интегрированы в линейки сельскохозяйственных и горнодобывающих машин ведущих отечественных производителей — Минского тракторного завода, «Гомсельмаша» и БЕЛАЗа. Эти машины уже созданы, они работают уже не первый год — допустим, в России (возможно, и в Казахстане), особенно БЕЛАЗы. В карьерах такие системы повышают выработку более чем на 20%, на полях снижают потери урожая на четверть», — сказал глава государства. Искусственный интеллект используется и в растениеводстве для анализа спутниковых снимков и показаний полевых датчиков. «Это способствует более точному внесению минеральных удобрений, оптимизации полива и защите посевов. В результате растет урожайность и снижается экологическая нагрузка», — обратил внимание Александр Лукашенко. Еще одной сферой, где внедряется ИИ, белорусский лидер назвал медицину. «Искусственный интеллект используется при создании лекарств, диагностике заболеваний, помогает при проведении сложнейших операций в кардиологии, онкологии, урологии. Причем хирурги могут контролировать процесс дистанционно», — констатировал Президент.

Глава государства добавил, что отечественные цифровые платформы разрабатываются в транспортной отрасли, логистике, торговле, госуправлении и других сферах.