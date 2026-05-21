По основной теме дня «Тренды и новые направления развития туризма в Беларуси» проинформировала главный специалист райсовета Вероника Ацаева. Она отметила, что развитие туристической отрасли является мощным драйвером экономического роста государства, увеличивая ВВП, создавая рабочие места и обеспечивая приток иностранной валюты. Важна роль туризма в сохранении исторического наследия, природных и культурных ценностей. Реализация туристического потенциала – один из семи приоритетов программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы.

Беларуси есть что показать и чем гордится. Туристическая отрасль страны обладает огромным потенциалом для дальнейшего развития: исторические объекты, красивая природа, культура, традиции. Все это ценят не только белорусы, но и гости страны. Уникальное архитектурно-историческое наследие, Объекты увековечения подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны позволяют активно развивать историко-культурный туризм, донести историческую правду, в том числе и зарубежным гостям. Растет интерес к экскурсионным турам внутри страны, агроэкотуризму, развивается событийный туризм. Есть что предложить и Будакошелевщине. В районе работает картинная галерея им. Е.Е. Моисеенко, Гусевицкий центр ткачества, Рогинский и Чеботовичский центры народного творчества, Губичский дом ремесел. Галерея проводит пешие экскурсии по райцентру для туристов. В д. Смычек можно отдохнуть и порыбачить на базе отдыха «Медовый рай», расположенной на берегу Днепра. Агроэкотуризм представлен двумя агроэкоусадьбами: «У камина» и «Ветер в гривах». Летом планируется открытие рыболовного туристического комплекса «Красное» в п. Красное Знамя. Традиционно проходят мероприятия, ставшие брендом района: фольклорный праздник «Фестиваль скворечников», «Фестиваль ручников». Райсоветом реализуется ряд инициатив, направленных в том числе и на сохранении культурного наследия Будакошелевщины.

Подытоживая выступление, Сергей Халдай подчеркнул, что туристическая отрасль Беларуси развивается достаточно уверенными темпами и повышает свою узнаваемость на международном рынке туристических услуг. Туристическая сфера совершенствуется под влиянием технологий, климатических вызовов, изменений ценностей людей.

Основные характеристики современного туризма – доступность, массовость, цифровая трансформация, акцент на впечатлениях и удовлетворении запросов людей. С этой целью в райцентре реализуется проект Актыўная зона «Удачны прыпынак». Благодаря инициативе Молодежного совета при райсовете на улице Ленина вскоре появится современная оборудованная площадка с уличной ремонтной станцией для велосипедов (включая насос для подкачки шин), велопарковкой и стойкой для зарядки мобильных устройств. Кроме того, проект предусматривает установку новых скамеек, QR-кодов с экскурсиями по историко-культурному наследию района.

