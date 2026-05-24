Судьба медсестры эвакогоспиталя Зои Кабаевой по праву является яркой страницей в славной летописи «Женское лицо Победы». Не менее героичным был и военный путь ее супруга, уроженца Гусевицы Ивана Кабаева. И в мирное время они достойно трудились, растили детей, гордились внуками и оставили добрую память в сердцах тех, кто их знал.





С Урала – в самое сердце войны

Зоя Кабаева (в девичестве Плаксина) родилась в заводском поселке Нижняя Салда Свердловской области в счастливой и любящей уральской семье. Она была шестым ребенком. Активная и целеустремленная, на отлично окончив семилетку, поступила в авиационный техникум на конструктора. Но все ее мечты и устремления перечеркнула война. Пришлось забрать документы из техникума и выбрать профессию, которая была нужна стране больше всего: Зоя поступила в Нижнетагильскую фельдшерско-акушерскую школу.

Война приумножила потребность в медиках. 1941 год был особенно трудным: большая часть медперсонала – врачей, фельдшеров, медсестер – была мобилизована в действующую армию. Для пополнения кадров организовали курсы ускоренного обучения фельдшеров и медицинских сестер. Школа увеличила наборы учащихся, срок обучения сократился. Занятия продолжались до 10 часов в день. Но полуголодные девушки и юноши настойчиво овладевали теорией и практикой медицины и помогали фронту, работая в госпиталях, оказывая трудовую помощь предприятиям города и села.

19 марта 1942-го Зоя, получив диплом, была направлена в эвакогоспиталь №4004 (войсковая часть №485). Двигался он вслед за наступающими частями, принимая раненых солдат, которых только что вынесли из поля боя. Так что все тяготы военной жизни медики сполна испытывали на себе. С августа 1941-го по декабрь 1943-го эвакогоспиталь базировался в поселке Уктус под Свердловском, был рассчитан на 125-200 коек, имел общехирургический и туберкулезный профиль.

Боевые версты Ивана Кабаева

Иван Степанович призывался из Ижевска. В звании лейтенанта служил начальником разведки 1-го дивизиона 568-го Пушечного армейского полка 52-й армии 2-го Украинского фронта. 13 сентября 1943 года Иван Кабаев получил от командования боевое задание – разведать дислокацию батареи шестиствольных минометов противника в районе села Барки Зиньковского района Полтавской области. С группой разведчиков-артиллеристов он блестяще выполнил задание: место нахождения вражеской батареи было установлено и уничтожено огнем дивизиона. Путь пехоте был открыт. За эту операцию Иван Кабаев был представлен к награде. А спустя неделю, 20 сентября, он был тяжело ранен в бою.

Одна дорога на двоих

В конце 1943-го эвакогоспиталь №4004 передислоцировался в Полтавскую область, где еще гремели бои. Там, на украинской земле, судьба приготовила медсестре Зое Плаксиной судьбоносную встречу. В госпитале, куда поступали раненые с Черниговщины и Полтавщины, она познакомилась с белорусским парнем, старшим лейтенантом Иваном Кабаевым, проходившем реабилитацию после тяжелого ранения. 16 сентября 1944 года они стали мужем и женой. Свадьба была по-военному скромной: вместо пышного торжества – киносеанс «Серенада Солнечной долины». Но этот поход в кино стал первой страницей их долгой и счастливой совместной жизни.

Стать своей на белорусской земле

В 1944-м Зоя Александровна в звании младшего лейтенанта медицинской службы демобилизовалась, а в ноябре 1945-го супруги с маленькой дочкой отправились на родину главы семьи – в белорусскую деревню Гусевицу. Как вспоминает их дочь Валентина Соловьева, появление этой пары в деревенской глубинке не осталось незамеченным: «Папа был высокого роста, мама – совсем худенькой и маленького роста, всего 155 см. Контраст между ними вызывал улыбки и любопытство. Семья папы приняла уральскую невестку как родную. Зоя оказалась не просто скромной медсестрой, а настоящим активистом: спортсменка, прекрасно пела, душа любой компании. Энергичная, жизнерадостная, она быстро стала своей и для родни, и для соседей».

Зою Кабаеву сразу направили учительствовать в школу, а супруга назначили директором. В 1947-м в семье родилась вторая дочь Ольга. Позже Ивана Степановича направили руководить колхозом «Красная площадь» Телешевского сельсовета, а Зоя Александровна устроилась в местную больницу. С тех пор ее жизнь была неразрывно связана с медициной. Патронажной медсестрой она объезжала окрестные деревни, следила за здоровьем новорожденных, проводила вакцинацию, принимала роды. Для многих сельских женщин она была не просто фельдшером, а человеком, который встречал их детей в этом мире.

Позже Кабаевы переехали в Уваровичи, где Зоя Александровна продолжила работать фельдшером в больнице. В 1960 году у них родился долгожданный сын Сергей. Наша героиня перешла на скорую помощь и оставалась там до самого выхода на пенсию. Но даже находясь на заслуженном отдыхе, не могла сидеть без дела: работала медсестрой в школе, стерилизационной медсестрой в больнице. Лишь когда зрение совсем стало слабым, оставила работу. Почти полвека она отдала людям, их здоровью, их детям.

Иван Степанович, в свое время окончив Гомельский педагогический институт им. Чкалова, работал директором Чеботовичской школы, инспектором школ Уваровичского района, в разные годы учительствовал в Уваровичской, Руденецкой, Пенчинской школах. Словом, практически всю трудовую деятельность посвятил благородной миссии – сеять разумное, доброе, вечное.

О войне не говорили

В доме Кабаевых существовало одно железное правило, которое никогда не нарушалось: о войне не говорили. Совсем. Ни страшных историй, ни громких воспоминаний, ни случайно вырвавшихся фраз. Из воспоминаний дочери Валентины: «Папа и мама всегда ходили на парады, надевали ордена и медали, чтили ветеранов. Но дома – ни слова. Если кто-то из нас начинал расспрашивать, мама становилась серьезной и говорила только одно: «Война – это очень страшно. Дети, главное, чтобы не было войны». Это молчание – особая форма памяти и своеобразный щит, ограждающий их потомков от ужасов военного лихолетья.

История семьи Кабаевых – история Победы

Не только над фашизмом, но и над послевоенной разрухой, над собственными ранами. Они смогли построить мирную жизнь, чтобы их дети и внуки не знали ужасов войны.

Супруги Кабаевы родились практически в один декабрьский день: Иван Степанович 24-го, а Зоя Александровна – 29-го. Наверное, это тоже знак: почти ровесники (глава семьи лишь на 2 года старше супруги), их семейный союз длился более 45 лет, наполненных взаимоуважением, любовью и согласием.

Ветеранов уже нет в живых, но память об их подвиге, семейных праздниках, искусной игре на баяне Ивана Степановича бережно хранят дети, внуки и правнуки. Помнят о них и земляки: в музейной комнате Уваровичской школы «Мы этой памяти верны» хранятся документы и фотографии. А в книге «Памяць. Буда-Кашалёўскi раён» в разделе «Вярнулiся пераможцамi» в списках победителей имена уроженки Свердловской области и белорусского парня стоят рядом, являясь еще одним подтверждением того, что им свыше было предопределено быть вместе.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото из архива семьи