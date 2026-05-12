Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра обороны Виктора Хренина, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства назвал главной причиной встречи кадровый вопрос в Вооруженных Силах и предложил министру обороны обсудить эту тему. «Если на конкретном участке (мы это знаем из опыта) нормальный человек, значит, там и ситуация будет нормальная. Если не тот человек — беда. Мы с вами договаривались, что вы серьезно подумаете, с кем вы будете дальше служить. Это причина нашей встречи и разговора. А потом подумаем вместе, каким образом я буду разговаривать с генералами, офицерами, которые служат в наших Вооруженных Силах и прежде всего — в нашей армии», — обратился Александр Лукашенко к Виктору Хренину.

Еще одной темой, которую глава государства обсудил с министром обороны, стала недавняя масштабная проверка Вооруженных Сил. Как отметил белорусский лидер, по итогам этой проверки в оборонном ведомстве Беларуси состоялся серьезный разговор.

«Вы там разбирались: где-то принципиально, а где-то так… Я ждал, когда вы сами там разберетесь в хороших вещах и недостатках (их всегда хватает). Но мы особо и не скрывали те недостатки, которые бывают в армии. Я решил, что нам прятать эти недостатки не надо, но и напоказ мы их особо не выставляли, — подчеркнул Президент. — Не бывает так, что о Вооруженных Силах где-то плохо говорят. Но мы это более открыто делали, чем руководство других стран. Наверное, это и правильно: люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем».

Белорусский лидер рассчитывает, что работа над устранением и исправлением выявленных в ходе проверки недостатков не завершится: «Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и прежде всего министр будут уделять самое серьезное внимание тем недостаткам, которые вскрылись после этой проверки».

Александр Лукашенко еще раз напомнил свой тезис о том, что хоть Беларусь и настроена на мир, армия на то и существует, чтобы быть готовой вести военные действия, если будет такая необходимость. «Дальше, как я обещал, мы точечно будем отмобилизовывать части для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать», — добавил Александр Лукашенко.

Как рассказал журналистам Виктор Хренин, в ходе доклада обсуждалась не только проверка боеготовности Вооруженных Сил, проводимая по поручению Президента, но и проверка по плану Минобороны и Генштаба. Министр обороны подчеркнул, что по результатам этих проверок был проведен тщательный анализ и сделаны определенные выводы.

«Можно сделать вывод, что наши люди готовы защищать Родину. Это мы видели очень четко, особенно по тем людям, которые призывались, выходили из зоны комфорта, отрывались от семей и работы. А это более 6 тыс. человек, — обратил внимание Виктор Хренин. — В той обстановке, в которой мы находимся, на наших плечах лежит огромная ответственность. Мы будем делать соответствующие выводы и двигаться вперед».

Глава оборонного ведомства напомнил, что днем ранее, 11 мая, на совещании у Президента рассматривался проект Государственной программы вооружения на 2026-2030 годы: «На Вооруженные Силы планируется выделять серьезные средства. Мы не должны просто так быть на шее у своего народа, а должны обеспечивать военную безопасность. На наших плечах — суверенитет, независимость, территориальная целостность государства».

Что касается кадрового вопроса, Виктор Хренин отметил, что Александр Лукашенко поручил сделать доклады по всем перспективным кадрам в Министерстве обороны. «Решения будет принимать Президент. Мы только готовим предложения (по кадрам. — Прим. БЕЛТА), — констатировал он.