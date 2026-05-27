Как пройдут выпускные вечера в Гомельской области, рассказала журналистам заместитель начальника главного управления образования облисполкома Елена Ковалева, передает корреспондент БЕЛТА.

Как напомнила заместитель начальника главного управления, выпускные вечера пройдут 12 июня. «В этом году у нас выпускается 8,4 тыс. ребят. Традиционно на торжественной части им вручат аттестаты — в основном на базе учреждений образования. Ряд районов принял решение провести это как торжественные линейки с участием всех выпускников района», — отметила она.

«Выпускной вечер всегда предполагает и культурно-развлекательную часть, и встречу рассвета. Безусловно, будут звучать слова благодарности педагогам, работникам школы, родителям. В последние годы очень интересные ответные слова готовят и педагоги, и родители. Это чаще всего как творческие номера. Условия школы сегодня позволяют полноценно проститься со школой, красиво, ярко вступить в новую жизнь, взрослую жизнь, встретив рассвет», — рассказала Елена Ковалева.

В центре внимания — безопасность при проведении выпускных вечеров. «Как правило, в канун выпускного вечера принимается решение на уровне горрайисполкомов о запрете на продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков. Накануне службы проверяют все учреждения на предмет безопасного их состояния. Обязательно в день выпускного у нас дежурит сотрудник милиции, патруль, и медицинское сопровождение будет обеспечено. То есть все меры в полном объеме будут соблюдены», — заключила Елена Ковалева.