С 4 по 6 июня в Светлогорске (Гомельская область) пройдет масштабный спортивно-культурный фестиваль «Вытокi».

Участников и гостей ожидает насыщенная программа: знакомство с культурными традициями и региональные бренды, Олимпийский квест с ценными призами, мастер-классы от чемпионов, творческие и спортивные активности для всей семьи, выступление звезд белорусской эстрады.

С г. Буда-Кошелево добраться до Светлогорска можно следующим образом.

4 июня

Автобусом

автобусом с автостанции «Буда-Кошелево» до автовокзала «Гомель» (автобус или маршрутное такси идут каждые полчаса);

с автовокзала «Гомель» до Светлогорска автобусы отправляются в 6.40, 12.20, 15.10.

5 июня

Автобусом

с автостанции «Буда-Кошелево» до автовокзала «Гомель» (автобус или маршрутное такси идут каждые полчаса);

с автовокзала «Гомель» до Светлогорска автобусы отправляются в 6.40, 8.40, 12.20, 15.15.

Поездом

с ж/д станции «Буда-Кошелевская» до станции «Жлобин» поезда отправляются в 13.32 и 14.50;

со ст. «Жлобин» до станции «Светлогорск−на-Березине» поезд отправляется в 16.03, 17.27.

6 июня

Поездом