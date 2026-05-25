У владельцев частных домов с приходом лета появляется немало работы на участках. В связи с этим возникает вопрос: как быть с обрезанными ветками и скошенной травой. О правилах утилизации растительных отходов рассказали в КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник».

Что можно?

Граждане, которые проживают в блокированных или одноквартирных жилых домах, обязаны наладить раздельный сбор растительных отходов. Это прописано в ТКП 17.11-08-2024 «Охрана окружающей среды и природопользование. Технические требования к обращению с коммунальными отходами».

Под такими отходами имеются в виду: обрезанные кустарники и ветки; опавшая листва; выполотая или свежескошенная трава.

Эти остатки можно применять в других хозяйственных целях или использовать для компостирования. Также их можно упаковывать в биоразлагаемые пакеты, складывать в стандартные контейнеры объемом до 400 л, собирать любым другим способом для последующего вывоза.

Отдельный договор нужен, если…

Если вдруг владельцу участка необходимо вывезти ветки, траву или листву, нужно обратиться в КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» по тел. 7-25-28 (отдел юридической работы), 4-57-89 (абонентский отдел). Там с таким гражданином заключат договор, в нем будут прописаны условия вывоза растительного мусора, а также обязательные для исполнения права и обязанности сторон.