С таким вопросом корреспондент «Авангарда» обратилась к жителям города.

Валентина КСЕНЗОВА, жительница райцентра:

– Я помню Первомай с самого детства. Мы всей семьей собирались около административного здания с флагами, цветами и открытками, которые делали своими руками для людей труда. В этот день чувствовалась особая атмосфера единства. До сих пор помню легендарный лозунг: «Мир! Труд! Май!» И сегодня на праздничные мероприятия по-прежнему иду с хорошим настроением. Первомайский день дарит ощущение гордости за свою страну и ее историю.

Сергей ГОРБАЧЕВ, будакошелевец:

– Участвую в велопробеге – это отличный способ провести праздник активно и на свежем воздухе. Помимо этого, уделяю время работам на огороде: занимаюсь посадкой и уходом за культурами, чтобы летом собрать хороший урожай. Еще у меня в первомайский день есть интересное занятие – заготавливаю лыко для плетения лаптей. Это требует терпения и сноровки, но результат того стоит. В общем, стараюсь дома не сидеть, всегда нахожу себе дело по душе и с пользой для семьи.

Никита БОГУШ, учащийся 2-го курса Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа:

– Для меня Праздник труда – дополнительный выходной. По возможности стараюсь помочь родителям. Обычно в первый майский день мы готовим шашлыки на природе, что всегда поднимает настроение и сближает. В целом этот праздник – отличный повод провести время с родными и близкими людьми, а также немного отвлечься от повседневных дел.

Инна КОСТЯНКО

Фото автора