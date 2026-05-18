Какие документы необходимо подготовить школьникам и студентам для трудоустройства, напомнили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.



Для трудоустройства потребуется направление на работу от службы занятости, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, справка, подтверждающая обучение в учебном заведении, а также медицинская справка о состоянии здоровья (форма 1 здр/у-10). «Если у вас есть трудовая книжка, ее также следует предоставить. Также нужно будет написать заявление о приеме на работу», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, для ребят в возрасте от 14 до 16 лет потребуется письменное согласие одного из родителей (усыновителей или попечителей).

В Минтруда отметили, что для оказания содействия в трудоустройстве молодежи в свободное от учебы время можно обратиться в службу занятости по месту жительства или в учебное заведение.