19 мая в Гомельской области окончился нерестовой запрет на вылов рыбы и берега водоемов массово заполонили рыболовы-любители. Однако приезжая на берег водоёма для отдыха или рыбной ловли, многие не задумываются о правилах парковки своих автомобилей, а ведь фактически мы находимся в водоохранных зонах водных объектов, где действуют особые правила стоянки механических транспортных средств.

Для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных водных объектов, сохранения среды обитания объектов животного мира и произрастания объектов растительного мира на территориях, прилегающих к водным объектам действуют запреты и ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Статья 54. Водного кодекса Республики Беларусь отвечает на главный интересующий всех вопрос: на каком расстоянии можно парковаться от береговой линии водного объекта?

— в границах прибрежных полос действуют запреты и ограничения, указанные в статье 53 Водного Кодекса Республики Беларусь, а также не допускается — стоянка механических транспортных средств до 30 метров по горизонтали от береговой линии, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, также в пределах границ водоохранных зон и прибрежных полос запрещается мойка транспортных средств и других механических средств.

Нарушение режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах или прибрежных полосах — влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя — до двадцати пяти базовых величин, а на юридическое лицо — до пятидесяти базовых величин.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

