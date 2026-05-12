Ломать сирень, как и любые другие виды кустарников или деревьев, которые украшают городские улицы, растут в парках или во дворах многоэтажек, запрещено. Это регулируется законом «О растительном мире».

Какие штрафы

За незаконное повреждение древесно-кустарниковой растительности в соответствии с ч.3 ст.16.17 КоАП Беларуси предусмотрена административная ответственность в виде штрафа:

физлицам — до 30 базовых величин

ИП — от 10 до 200 БВ

юрлицам — от 20 до 300 БВ

Кроме этого, виновному лицу необходимо будет возместить вред, причиненный окружающей среде.

К слову, если кустарник находится на приусадебном участке или территории частного дома, то хозяин вправе рвать ветки, так как кустарник не является элементом городской среды.

mlyn.by