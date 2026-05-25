Об этом корреспондент «Авангарда» узнала у жителей райцентра.

Ольга ЦЫКУНОВА, в декретном отпуске:

– Для питания своему 6-месячному ребенку выбираю смеси «Беллакт»: они хорошо подходят и не вызывают аллергии. Из молочных продуктов предпочитаю «Савушкин продукт», молоко беру только Рогачевского МКК – доверяю их качеству и натуральности. А вот мясо птицы и полуфабрикаты неизменно выбираю «Особино». Очень рада, что в нашем городе открылся фирменный магазин этого предприятия.

Татьяна АВДАШКОВА, горожанка:

– Очень люблю конфеты «Аленка» от «Коммунарки» и шоколадки кондитерской фабрики «Спартак»: в них нет лишних добавок, только качественные ингредиенты. Когда бываю в Москве, всегда угощаю знакомых колбасными изделиями Брестского мясокомбината – белорусская колбаса по вкусу москвичам. В такие моменты испытываю гордость за нашу продукцию.

Татьяна ГЕРЦЕВА, жительница г. Буда-Кошелево:

– В нашей семье особенно любят молочную продукцию Рогачевского МКК и «Бабушкиной крынки», а сладости предпочитаю кондитерской фабрики «Коммунарка». Что касается одежды, то всегда выбираю «Світанак». Этот белорусский производитель делает хороший трикотаж: ткань мягкая, удобная и хорошо стирается.

Инна КОСТЯНКО, фото автора