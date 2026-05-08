Какую школьную форму готовить детям к новому учебному году, корреспонденту БЕЛТА рассказал министр образования Андрей Иванец.



Руководитель ведомства отметил, что с 1 сентября прошлого учебного года вступила в силу обновленная редакция Кодекса об образовании. «Сегодня уже на законодательном уровне закреплен деловой стиль одежды для учащихся всех уровней. Это касается не только школ, но и учреждений среднего специального, высшего образования. Все подходы к этому вопросу выработаны. Абсолютно все понимают, что такое деловой стиль одежды (он определен нормативными документами Министерства образования), каждая школа уже на протяжении ряда лет определилась с элементами школьной формы, с эмблемой, поэтому никаких изменений в новом учебном году здесь не будет», — проинформировал Андрей Иванец.

Он отметил, что деловой стиль одежды в школе уже стал неотъемлемой частью повседневной жизни.

В 2022 году в Беларуси начали прорабатывать вопрос введения школьной формы. Учреждения образования выбрали собственный стиль, цвета и некоторые обязательные элементы. В качестве единых школами и гимназиями выбраны комплекты одежды (брюки, юбка/жилет, пиджак/джемпер/брюки, жакет/платье, сарафан) и дополнительные детали (шевроны и эмблемы с логотипом учреждения, значки, галстуки). «Одежда делового стиля настраивает учащихся на рабочий лад, позволяет формировать корпоративную этику, не отвлекает от образовательного процесса», — ранее отмечали в Минобразования.