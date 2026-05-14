Католики отмечают один из великих праздников — Вознесение Господне.



Вознесение всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день после Пасхи.

Как свидетельствует Евангелие, на сороковой день после Воскресения Иисус явился Своим ученикам в Иерусалиме. Христос говорил с ними о событиях, свидетелями и участниками которых они стали, и о скором ниспослании на них Святого Духа, который даст им силу проповедовать христианство по всему миру. Иисус вывел апостолов из города на Елеонскую гору, благословил их и стал отдаляться, возносясь на небо, а опечаленным разлукой с Учителем апостолам явились два ангела, которые предрекли второе пришествие Христа.

Великий праздник Вознесения Господня напоминает о переселении Христа из земного мира в духовный, а также о Его обещании вернуться на землю в конце времен.

По традиции на Вознесение пекут пироги с зеленым луком и символические лесенки (удлиненной формы хлеб, булки, пироги, кулебяки с украшениями из теста в виде надрезов, перекладинок, как бы лестничных ступенек).