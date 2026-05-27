Ключевая тема встречи губернатора Ивана Крупко с коллективом Жлобинского молочного завода – новые направления развития туризма. Как отметил председатель облисполкома, по оценкам экспертов туризм может стать одним из трендов текущей пятилетки:

«Именно поэтому важно найти точки роста в каждом районе Гомельской области и сделать все возможное, чтобы привлечь как можно больше туристов в наш регион».

Сегодня среди гостей из России и стран СНГ востребован производственный и медицинский туризм, с каждым годом все более популярным становится патриотическое направление.

В юго-восточном регионе реконструированы и благоустроены мемориальные комплексы, места боевой славы, в том числе за счет средств субботников, появились новые музеи. Все они стали местом притяжения туристов.

Теперь стоит задача создать необходимую для отдыха гостей инфраструктуру – места зарядки электротранспорта, точки питания, гостиниц и агроусадеб подытожил глава региона.

