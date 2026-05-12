Пятый юбилейный сезон телевизионного вокального шоу «Звездный путь» объявил о начале кастингов на проект. Они пройдут во всех областных центрах страны.

Потенциальных конкурсантов уже встречает Брест, завершатся отборочные туры в середине июня в Минске. Предыдущие сезоны показали – проект очень востребован, участвовать в нем с каждым годом приходит все больше и больше людей, уровень вокальной подготовки конкурсантов также становится выше, но самое главное – конкурс превращается в событие, праздник, становится по-настоящему народным.

Его организаторы – телеканал ОНТ, Федерация профсоюзов Беларуси и Музыкальная медиакомпания – при создании проекта эту цель и преследовали: поддержать, развивать и популяризировать музыкальное творчество в трудовых коллективах. Как сказал заместитель председателя ФПБ Вадим Грачев: «Проект открывает новую сторону личности, вдохновляет, дает ощущение сцены. Важно, что участие доступно каждому – и это дает шанс людям, которые раньше не думали о себе как об артистах. Это сильный эмоциональный импульс, который остается с участниками надолго».

Кастинги 5‑го сезона проекта «Звездный путь» пройдут:

в Бресте – с 11 по 15 мая в Брестском областном Дворце культуры (г. Брест, ул. Московская 275–1, brest-kasting@yandex.by , 8 0162 35 04 71);

в Могилеве – с 18 по 22 мая в Могилевском городском центре культуры и досуга (г. Могилев, ул. Первомайская, 117, mogilev-kasting@yandex.by, 8 0222 62 79 20);

в Гомеле – с 25 по 29 мая в Гомельском областном объединении профсоюзов (г. Гомель, ул. Советская, 29, gomelkasting@yandex.by, 8 0232 32 89 88);

в Витебске – с 1 по 5 июня в Витебском филиале Международного университета «МИТСО» (г. Витебск, ул. М.Шагала, 8 А, vitebsk-kasting@yandex.by , 8 0212 26 18 48);

в Гродно – с 8 по 12 июня в Гродненском областном объединении профсоюзов (г. Гродно, ул. Советская, 4, grodno-kasting@yandex.by , 8 0152 62 44 50);

в Минске – с 15 по 19 июня во Дворце культуры ветеранов (г. Минск, ул. Я.Купалы, 21, minsk-kasting@yandex.by, г. Минск – 8 017 356 89 37, Минская обл. – 8 017 320 65 44).

Для участия в проекте нужно заполнить анкету и отправить ее на электронную почту своего областного центра. К кастингу допускаются совершеннолетние члены профсоюза (от 18 лет и старше), не имеющие профессионального музыкального образования, но испытывающие огромное желание выступать на большой сцене.

И вспомните историю, которую рассказывал в прошлом сезоне продюсер «Звездного пути», заслуженный артист Беларуси, композитор, певец, органист Валерий Шмат:

– Расскажу реальную историю про девушку Марту из Гродненской области. Она приходила на кастинг третий или даже четвертый раз и никогда не была первой. Она даже начала сомневаться в справедливости происходящего и размышляла, стоит ли продолжать. Но все-таки пришла на просмотр. Я увидел в ней потенциал и взял в проект. «А вот представь, Марта, – говорил я ей потом, – если бы ты не пришла? Ты бы лишилась возможности быть в проекте, учиться у профессионалов, выступить на телевидении». Никогда не сдавайтесь! Многие мировые звезды проходили телевизионные кастинги по 70–80 раз. И если бы остановились, то мир не узнал бы ни Сильвестра Сталлоне, ни Шварценеггера, ни других известных актеров.

В Гомеле главные по кастингам:

25 мая — Жанет, 26 мая — Евгений Олейник, 27 мая — Ирина Дорофееева, 28 мая — Валерий Шмат, 29 мая — Андрей Гузель.

Начало кастингов ежедневно в 12:00!!!

Единый телефон для справок в Гомеле: 8 (0232) 32-89-88. Ждем ваших звонков с 8:30 до 17:30 по будням.

Верьте в себя и дерзайте!

Источник: 1prof.by