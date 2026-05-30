Аграрии уже заложили в траншеи свыше 6,5 тыс. тонн сенажа. Из них более 2,3 тыс. тонн обеспечили в ОАО «Экспериментальная база «Пенчин».

На обширных полях сельхозпредприятия подбирают провяленную массу кормоуборочные комбайны FS80 PRO, оснащенные пресс-подборщиками. Одним из них управляет Александр Стригалев. Александр Михайлович родился в Пенчине, после школы сразу пришел в хозяйство. Работы он никогда не сторонился – сказалась наука родителей, которые с детства приучали сына к труду. Наоборот: ему хотелось доказать, что молодежь тоже может приносить пользу хозяйству не меньше, чем опытные аграрии.

– Еще будучи в старших классах, я после уроков приходил на мехдвор. Смотрел, как работают другие, помогал, чем мог. После школы отучился несколько месяцев в учебно-производственном комбинате на тракториста-машиниста. Мой трудовой стаж в агросекторе превышает 30 лет. Сейчас я в основном занимаюсь кормозаготовкой. Но было время, когда и органику вносил, и зерновые убирал, – поделился Александр Стригалев.

Трудится опытный механизатор на комбайне 2024 года выпуска. Вспоминает, что пригнал его на мехдвор 28 декабря – как своеобразный подарок к Новому году. Как внимательный хозяин, он ежедневно минимум дважды осматривает машину. В дождливые дни узлам и агрегатам требуется особое внимание: влажная трава налипает, а скопившаяся в углах прессованная масса мешает стандартной подаче сырья.

– Любой технике нужна забота. А кормоуборочному комбайну – тем более, – уверен уроженец Пенчина. – Чем меньше простоев, тем больше шансов уложиться в агрономические сроки, отведенные для заготовки кормов.

Ответственность, умноженная на трудолюбие, пожалуй, это и есть слагаемые хорошей работы агрария. Как результат – по итогам 2025 года он стал вторым в соревновании за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, заготовке травяных кормов среди сельскохозяйственных и иных организаций.

Свой опыт механизатор стремится передать сыну Дмитрию, который тоже работает в ОАО «Экспериментальная база «Пенчин». Стригалев-младший – тракторист.

Другой наш герой, Юрий Елисеенко, с супругой Анастасией воспитывает дочку. Малышке еще нет и года, но молодой отец уже сейчас точно знает: если в будущем она выберет сельскохозяйственную профессию, то отговаривать не станет. Как не отговаривали родители и его самого.

– В сельское хозяйство я пришел по зову сердца. Мне всегда хотелось работать именно на земле. Несмотря на то, что земледельцем быть непросто, я ни разу не пожалел о своем выборе, – признается Юрий Николаевич.

В ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» уроженец Радеево работает почти пять лет. Говорит, что быстро нашел с другими механизаторами взаимопонимание. А поддержку руководства почувствовал сразу: молодой семье Елисеенко сразу выделили дом. Несмотря на то, что основная деятельность механизатора связана с заготовкой кормов, пару лет назад он принял участие в уборке зерновых. Будучи новичком в этом деле, показал достойный результат, намолотив в паре с Александром Максименко более 1000 тонн зерна.

– Работы я не боюсь и всегда с интересом берусь за что-то новое, – отмечает Юрий Елисеенко. – И если в этом году понадобится моя помощь во время жатвы, я всегда готов ее оказать.

Евгений Коновалов

Фото автора