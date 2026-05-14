В аг. Красный Берег подвели итоги областной патриотической акции «Кораблик надежды». Мероприятие прошло у мемориала «Детям — жертвам войны» и объединило 110 учащихся из разных уголков Гомельщины.



В преддверии Дня Победы школьники приняли участие в конкурсах чтецов «Кораблик надежды», «Судьбы, приближающие победу», а также в творческом состязании «И пусть поколения помнят…». Победителем в конкурсе чтецов «Кораблик надежды» в своей возрастной категории признана Ксения Козлова, учащаяся 8 класса Средней школы №1- Школы мира г. Буда-Кошелево. Она удостоена диплома I степени.

Поздравляем юную талантливую землячку с победой и желаем новых творческих достижений!

Подготовила Татьяна Титоренко

Фото из личного архива Ксении Козловой