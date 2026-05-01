Купальный сезон в Беларуси официально стартовал с 1 мая, продлится он до 30 сентября, сообщает БЕЛТА.

По информации ОСВОД, в этом году для отдыхающих подготовили более 500 оборудованных мест у воды по всей стране.

На официальных пляжах обязательно должны быть биотуалеты, урны, контейнеры, кабинки для переодевания, теневые навесы или беседки. В обязательном списке также информационные стенды с номерами телефонов спасательных служб и правилами поведения.

Безопасность в местах массового отдыха будут обеспечивать 340 спасательных объектов: 68 спасательных станций, 113 постоянно действующих постов и 151 сезонный спасательный пост. В мае-июне создадут еще восемь постов.

Начиная с 1 мая стартовала совместная с БРСМ акция «Один день с ОСВОД», которая проводится для популяризации безопасного образа жизни среди молодежи и привлечения внимания к трудоустройству в ОСВОД. Молодежь в течение всего купального сезона вместе с опытными специалистами будет выходить на патрулирование. Дежурные смены в составе медработников, мотористов, матросов-спасателей и водолазов подробно расскажут об арсенале спасателей на воде, продемонстрируют действия при спасении утопающего.

В прошлом купальном сезоне слаженные действия ОСВОДа, МЧС и МВД, а также гражданский долг и неравнодушие граждан позволили спасти 136 человек, в том числе 35 несовершеннолетних.