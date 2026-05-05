В Чечерске с аншлагом прошел региональный конкурс среди людей старшего поколения «Миссис Золотой возраст-2026».



Семь участниц, каждая из которых целая Вселенная, прошли четыре испытания. В кулинарном поединке и без слов было понятно, кто в доме главный хранитель очага. В визитке конкурсантки представили самые искренние монологи о себе и своих увлечениях. Творческий номер объединил красоту, мудрость и талант удивительных женщин. А дефиле доказало, что у походки этих красавиц возрастной ценз всего лишь 18+.

Главная интрига конкурса разрешилась блистательной победой. «Миссис Золотой возраст» стала Валентина Пранкевич. У нее и корона. Но конкурс щедр на титулы: Лариса Якименко из Буда-Кошелевского района признана «Вице-миссис Золотого возраста». Валентина Лопухова получила титул «Драйв», Вера Теплякова – «Артистизм», Людмила Трубаченко – «Очарование», Надежда Потапова – «Грациозность», Татьяна Потапенко – «Креативность».

Миссис Золотого возраста Валентина Пранкевич призналась: «В 60 лет я наконец-то знаю, чего хочу». И судя по тому, как все участницы конкурса зажигали на сцене, лучшее время этих женщин – прямо сейчас.

