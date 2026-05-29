В рамках благотворительного проекта «Рядом с нами» и преддверии Дня защиты детей активисты районного РОО «Патриоты Беларуси», Молодежного совета при райсовете, представители ТЦСОН подарили воспитанникам районного социально-педагогического центра настоящий фестиваль радости и творчества.



Гости подготовили насыщенную программу: дети с удовольствием пели песни, танцевали, мастерили браслеты из природных материалов: цветов, листьев и семян, – а также рисовали разноцветными мелками на асфальте. Особый восторг у детей вызвало шоу мыльных пузырей.

Не менее интересно прошла «сладкая» часть программы: пикник с хот-догами и походным лакомством – зефиром (маршмеллоу), который дети со взрослыми готовили на костре, пришлись им по душе.



«Сегодня мы подарили детям не просто хорошее настроение, каждый ребенок почувствовал, что его любят и он не одинок. Праздник не обязательно ждать в календаре – его можно организовать своими руками. Улыбки ребят – лучшая награда для нас, – отметил председатель районного РОО «Патриоты Беларуси» Евгений Агажельский. – Подобные мероприятия – часть регулярной деятельности нашего общественного объединения, направленной на социализацию и эмоциональную поддержку детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

В свою очередь, представители центра поблагодарили гостей за искреннюю заботу и индивидуальный подход к каждому ребенку.

Татьяна ТИТОРЕНКО

Фото из архива участников